Terapie per l’obesità: Novo Nordisk acquisisce Inversago

Novo Nordisk si rafforza nel settore delle terapie per la lotta all’obesità e per 1,1 mld di dollari compra la biotech Inversago Pharma

Non conosce tregua l’impegno di Novo Nordisk nella lotta all’obesità. Dopo aver comunicato i dati brillanti del GLP1 agonista semaglutide nella riduzione degli eventi cardiovascolari in persone obese e in sovrappeso, oggi la società danese ha dichiarato che acquisirà l’azienda canadese Inversago Pharma in un’operazione da 1,07 miliardi di dollari che include lo sviluppo di un farmaco regolatore dell’appetito.

Con sede a Montreal, in Canada, Inversago è un’azienda privata che attualmente occupa 22 persone. L’azienda sviluppa terapie destinate a persone affette da obesità, diabete e disturbi metabolici. Nella sua relazione sul secondo trimestre Novo Nordisk ha fatto sapere che prevede di completare l’acquisizione nel 2023, a condizione che vengano raggiunte tappe di sviluppo e commerciali non specificate.

L’attività principale di Inversago è INV-202, un bloccante del recettore dei cannabinoidi, che ha mostrato una perdita di peso in uno studio di fase 1b ed è ora in fase 2 di sviluppo. INV-202 è progettato per bloccare in modo preferenziale la proteina recettoriale CB1 – che svolge un ruolo importante nel metabolismo e nella regolazione dell’appetito – in tessuti periferici come i tessuti adiposi, il tratto gastrointestinale, i reni, il fegato, il pancreas, i muscoli e i polmoni.

Nello studio di fase 1B, nel corso del periodo di trattamento di 28 giorni, è stata evidenziata una perdita di peso clinicamente significativa e progressiva, con un calo medio di 3,50 kg (7,7 lb) per i soggetti trattati con INV-202. rispetto a un aumento medio di 0,55 kg per i soggetti trattati con placebo (p<0,01). La perdita di peso per i soggetti trattati con INV-202 è stata in media del 3,3% contro un aumento dello 0,5% per i soggetti trattati con placebo (p<0,01). La circonferenza vita media si è ridotta di -1,91 cm (-3/4 in) per i soggetti trattati rispetto a un aumento di +0,02 cm (+1/64 in) per i soggetti con placebo (p=0,03).

Sono inoltre in fase di sviluppo altri prodotti in pipeline per i disturbi metabolici e fibrotici. Novo Nordisk intende studiare il potenziale di INV-202 per l’obesità e le complicanze ad essa correlate.

“L’acquisizione di Inversago Pharma rafforzerà ulteriormente la nostra pipeline di sviluppo clinico nell’obesità e nei disturbi correlati”, ha dichiarato Martin Holst Lange, vicepresidente esecutivo per lo sviluppo di Novo Nordisk. “Questa promettente classe di farmaci sperimentata dal team di Inversago potrebbe portare a nuove opzioni di trattamento che cambieranno la vita di coloro che vivono con una grave malattia cronica e, in particolare, potrebbe offrire soluzioni alternative o complementari per le persone affette da obesità.”