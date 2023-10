Psoriasi: roflumilast in crema efficace nei bimbi tra i 2 e gli 11 anni

Nei pazienti con psoriasi di età compresa tra 2 e 11 anni la terapia topica con roflumilast in crema è stata ben tollerata e ha rapidamente migliorato segni e sintomi

Nei pazienti con psoriasi di età compresa tra 2 e 11 anni la terapia topica con roflumilast in crema è stata ben tollerata e ha rapidamente migliorato i segni e i sintomi della malattia nell’arco di 4 settimane, secondo i risultati di due studi di fase II presentati al congresso 2023 della Society for Pediatric Dermatology.

Roflumilast è un inibitore mirato della fosfodiesterasi (PDE)-4, la principale idrolasi dell’adenosina monofosfato ciclico (cAMP) nelle cellule immunitarie. Con il blocco dell’attività di questo enzima, le concentrazioni intracellulari di cAMP aumentano e comportano in ultima istanza una riduzione dell’infiammazione. Roflumilast crema allo 0,3% è un trattamento topico non steroideo da utilizzare una volta al giorno e approvato dalla Fda nel 2022 per la gestione della psoriasi lieve, moderata e grave in soggetti con almeno 12 anni di età, inclusa la psoriasi intertriginosa.

Due studi di fase II su pazienti pediatrici

«Ci sono poche opzioni topiche approvate per i bambini affetti da psoriasi con meno di 12 anni» hanno scritto i ricercatori guidati da Adelaide Hebert, responsabile della dermatologia pediatrica presso l’Università del Texas, a Houston. Il team ha condotto due studi di sicurezza in aperto di fase II della durata di 4 settimane con roflumilast crema allo 0,3%.

Lo studio 216 ha arruolato 10 bambini di 2-5 anni di età, tutti neri tranne uno. Lo studio 215 ha arruolato 20 bambini di 6-11 anni di età per metà neri e per quasi la metà bianchi. Al basale presentavano almeno il 2% di superficie corporea coinvolta dalla psoriasi (BSA) e un grado almeno lieve della malattia in base al punteggio dell’Investigator Global Assessment (IGA).

La crema a base di roflumilast è stata applicata da operatori sanitari su tutte le aree interessate una volta al giorno per 28 giorni. I ricercatori hanno raccolto dati per la valutazione farmacocinetica alle settimane 2 e 4. Gli endpoint primari erano farmacocinetica, sicurezza e tollerabilità.

L’efficacia è stata valutata come endpoint esplorativo, ovvero come un punteggio IGA di 0/1 (pelle libera o quasi libera da lesioni) con un miglioramento di almeno 2 gradi rispetto al basale, un miglioramento di almeno il 50% e di almeno il 75% nello Psoriasis Area and Severity Index (PASI 50 e PAS 75), una riduzione di almeno 4 punti nella scala numerica del peggior prurito (WI-NRS) nei pazienti con un punteggio di almeno 4 al basale, una variazione media rispetto al basale della BSA e un miglioramento del Children’s Dermatology Life Quality Index (CDLQI).

Al basale i pazienti arruolati negli studi 216 e 215 avevano valori simili di BSA (rispettivamente 9,6% e 8,8%) e l’80% di tutti i partecipanti presentava un punteggio IGA al basale corrispondente a una psoriasi di grado moderato.

Analisi farmacocinetica

Alla settimana 2, le concentrazioni plasmatiche medie di roflumilast e ossido nitrico prima della dose tra i pazienti del gruppo più giovane (studio 216) erano 2,15 e 22,4 ng/ml, rispetto a 3,15 e 28,9 ng/ml tra quelli del gruppo dei più grandi (studio 215). Alla settimana 4, le concentrazioni medie di roflumilast e ossido nitrico prima della dose erano di 2,04 e 15,8 ng/ml nel gruppo più giovane rispetto a 1,68 e 15,7 ng/ml nel gruppo dei più grandi.

Rapido controllo della psoriasi con effetti collaterali trascurabili

Per quanto riguarda l’efficacia hanno raggiunto il successo IGA alla settimana 4 il 90% e il 40% dei pazienti rispettivamente negli studi 216 e 215, mentre il 90% e il 50% hanno raggiunto una risposta PASI75, il 90% e il 40% hanno raggiunto il successo WI-NRS e le riduzioni media della BSA alla settimana 4 sono state del 79,1% e del 44,4%.

Uno dei pazienti più giovani nello studio 216 ha riportato cefalea come evento avverso emergente dal trattamento (TEAE), considerato di entità lieve, mentre quattro pazienti più grandi nello studio 215 hanno riportato 8 TEAE che andavano dal mal di schiena alla congestione nasale, anche in questo caso ritenuti lievi.

«La rapida insorgenza d’azione della crema è stata sorprendente ed estremamente gratificante per giovani pazienti arruolati nello studio» ha affermato Hebert in un’intervista. «I punteggi PASI e quelli relativi al prurito sono migliorati notevolmente alla termine delle 4 settimane di trattamento. Sia i pazienti che i genitori sono stati contenti di utilizzare un’opzione non steroidea da applicare una sola volta al giorno e con un effetto rapido per aiutare a controllare la psoriasi a placche».

Nei poster presentati al congresso gli autori hanno concluso che «in condizioni di massimo utilizzo nei bambini di età compresa tra 2 e 11 anni, roflumilast crema allo 0,3% è stato ben tollerato e ha migliorato i segni e i sintomi della psoriasi con miglioramenti nei punteggi IGA e PASI, nel coinvolgimento della BSA, nel CDLQI e nel WI-NRS. Nel complesso, la farmacocinetica, la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia nei soggetti pediatrici sono stati coerenti con quanto già rilevato in precedenza negli adulti e negli adolescenti».