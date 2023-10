Lisa Berne nelle librerie con “L’ereditiera prende marito”

Lisa Berne è un’autrice bestseller di romanzi Regency: disponibile nelle librerie e online il suo ultimo lavoro “L’ereditiera prende marito”

Katherine Brooke potrebbe essere un’ereditiera favolosamente ricca e felice, ma è intrappolata nello spietato gioco dei genitori che vogliono che lei si sposi con un membro della nobiltà. E così, quando il capitano Hugo Penhallow, affascinante e bello come un dio greco, entra nella sua vita, la giovane intravede in lui l’occasione per essere finalmente libera. Penhallow è infatti uno dei nomi più in vista del Paese, ma la famiglia sta ancora affrontando la rovina in cui è caduta.

Katherine gli propone quindi di sposarsi con un audace accordo dal fine puramente pratico: il nome di lui in cambio dei soldi di lei. Dopo otto anni passati in America, come ufficiale dell’esercito, e determinato a dare una vita migliore ai suoi fratelli minori, Hugo accetta. Perché no? In fondo, non si è mai innamorato. Eppure nessuno dei due immagina che questo matrimonio diventerà molto più di quanto abbiano mai sognato…

Lisa Berne è un’autrice bestseller di romanzi Regency. Quando non scrive, legge, cucina, visita musei e viaggia con la sua intrepida famiglia.