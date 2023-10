Elenoire Casalegno aggredita a Milano: sui social appello al sindaco Sala

Elenoire Casalegno aggredita a Milano, l’appello a Sala: “Città invivibile, la sicurezza è la priorità. A Milano c’è paura di andare in centro, di passeggiare in pieno giorno”

Brutti momenti per la conduttrice e attrice Elenoire Casalegno, che ieri è stata protagonista di un’aggressione nel centro di Milano. A raccontarlo è stata lei stessa nelle storie Instagram, dove ha taggato il sindaco, Beppe Sala, invitandolo ad intervenire: “Non è possibile andare avanti così. La priorità è la sicurezza“, ha dichiarato Casalegno sottolineando come il problema non sia solo nelle periferie, ma che “a Milano c’è paura di andare in centro, di passeggiare in centro in pieno giorno”.

IL RACCONTO DELL’AGGRESSIONE

“Questa mattina alle 11, in piena luce, in corso di Porta Nuova, nel centro di Milano, Brera, sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato”, ha spiegato l’attrice sui social. “Per fortuna è intervenuto un uomo che ha iniziato ad urlargli contro. Io mi sono infilata in un negozio e poi mi sono fatta venire a prendere”, ha proseguito.

Poi rivolgendosi al primo cittadino di Milano ha puntualizzato: “Allora io capisco che le necessità di una città siano molteplici, ma la priorità è la sicurezza dei cittadini, e questa città è diventata invivibile. C’è da aver paura”.

“Oggi Milano non è più sicura. Vedi, anche in passato avvenivano aggressioni, scippi, e quant’altro, ma non erano all’ordine del giorno. Oggi, è una costante, e questo non va bene”, scrive ancora l’attrice rispondendo al commento di un utente sotto un suo post.