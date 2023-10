Da ENEA pannelli fotovoltaici innovativi per strade e autostrade

“Sviluppare moduli per applicazioni stradali è una delle vie più interessanti per un fotovoltaico pervasivo, di ampia diffusione e che non sottrae il suolo alla sua funzione originaria ma lo valorizza, aggiungendo quella di una generazione elettrica pulita” afferma Ezio Terzini responsabile della divisione ENEA di Fotovoltaico e smart devices.

Le valutazioni che stanno prendendo in esame ENEA e TeaTek, riguardano attività di ricerca e sviluppo sul fotovoltaico da realizzare nella ex sede Whirpool di Napoli recentemente rilevata da TeaTek con la riassunzione di tutti i 320 dipendenti. Lo storico sito industriale, noto per la produzione di lavatrici, sarà quindi riconvertito per realizzare componenti per impianti fotovoltaici.

ENEA e TeaTek, collaborano già nell’ambito del progetto MARTA e stanno accrescendo tale collaborazione nell’ambito di un accordo, ancora in fase di definizione, volto ad individuare attività di ricerca da localizzare nell’ex Whirpool.