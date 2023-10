Air Canada offrirà più voli diretti con l’Italia nell’estate 2024

Air Canada ha annunciato un aumento dei voli tra Italia e Canada per l’estate 2024, con l’introduzione di sei frequenze settimanali aggiuntive

Air Canada ha annunciato un aumento dei voli tra Italia e Canada per l’estate 2024, con l’introduzione di sei frequenze settimanali aggiuntive in totale da Roma, Venezia e Milano verso il Canada. Air Canada offrirà più voli diretti tra Italia e Canada rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea, con un massimo di 35 servizi settimanali per l’estate 2024, riflettendo un aumento della capacità del 30% rispetto all’anno precedente e un aumento del 46% in un periodo di cinque anni. Solo per Roma l’aumento della capacità è del 72% nello stesso quinquennio.

I clienti in Italia beneficeranno di un massimo di tre voli giornalieri da Roma a Toronto o Montreal, voli giornalieri da Venezia a Toronto o Montreal, nonché da Milano Malpensa a Montreal durante la stagione estiva 2024. Oltre alla maggior parte dei collegamenti all’interno del Canada, i clienti possono usufruire di comodi voli in coincidenza con gli Stati Uniti, beneficiando del “U.S. Customs pre-clearance” in entrambi gli hub di Toronto e Montreal di Air Canada.

Dall’inizio della stagione invernale 2023, Air Canada sarà l’unica compagnia aerea che collegherà Roma al Canada tutto l’anno con servizi sia per Toronto che per Montreal. Queste rotte completano i servizi esistenti di Air Canada per tutto l’anno da Milano Malpensa a Montreal e poi a Toronto, così come i suoi voli stagionali estivi da Venezia a Toronto e Montreal. Tutti i voli offrono comodi collegamenti in coincidenza tramite gli hub canadesi di Air Canada verso destinazioni in tutte le Americhe, comprese le destinazioni estive, come Miami, Cancun, Punta Cana e San Jose (Costa Rica).

Dall’estate 2024, i voli aggiuntivi di Air Canada da Roma a Toronto e Montreal opereranno sul più grande aereo della compagnia aerea, il Boeing 777-300ER, che può ospitare 450 passeggeri. Da Venezia a Toronto e Montreal, così come da Milano Malpensa a Montreal, opereranno su un aeromobile Airbus A330-300, in grado di ospitare 297 passeggeri.