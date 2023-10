Aida Cruises rafforza la cooperazione con il porto di Amburgo

La compagnia di crociere Aida Cruises ha firmato un accordo a lungo termine (LTA) con l’Autorità Portuale di Amburgo

Il Senatore per gli Affari Economici di Amburgo, Dr. Melanie Leonhard, il CEO dell’Autorità Portuale di Amburgo, Jens Meier, e il Presidente di AIDA Cruises, Felix Eichhorn, hanno firmato un accordo a lungo termine (LTA) per rafforzare Amburgo come destinazione di crociera.

AIDA Cruises e la città anseatica di Amburgo hanno deciso di crescere insieme in futuro. A tal fine, la compagnia di crociere ha firmato un accordo a lungo termine (LTA) con l’Autorità Portuale di Amburgo. Con questo accordo, AIDA ribadisce il proprio impegno nei confronti della città anseatica e garantisce i volumi di navi e passeggeri per altri cinque anni.

Da oltre 20 anni, AIDA, leader di mercato tedesco nel settore crocieristico, è un ospite abituale sul fiume Elba con le sue navi e ha attirato centinaia di migliaia di turisti in città con cinque battesimi di navi. Inoltre, l’azienda è partner sponsor di importanti eventi marittimi, come l’anniversario del porto di Amburgo e le Giornate delle Crociere di Amburgo, da circa un decennio. Con 124 scali nel 2023, AIDA è il più grande cliente crocieristico del porto di Amburgo e un importante fattore economico per la regione metropolitana.

Felix Eichhorn, Presidente di AIDA Cruises, spiega: “Siamo stati la prima compagnia di crociera a iniziare a utilizzare l’energia elettrica da terra in Europa. Dal 2017 ad oggi, AIDAsol ha acquistato regolarmente energia elettrica da terra anno dopo anno durante i suoi scali ad Altona. In quanto partner di lunga data del porto di Amburgo, siamo lieti di supportare l’Autorità Portuale di Amburgo con la nostra esperienza e competenza nei test di integrazione sia a terra che a bordo e per l’apertura della nuova struttura al terminal crocieristico di Steinwerder”.