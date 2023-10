Webidoo sigla un accordo con Juice SpA per la piattaforma Jooice

Webidoo SpA, digital company specializzata nello sviluppo di tecnologie e servizi, sigla un accordo con Juice SpA per la distribuzione della piattaforma Jooice

Juice SpA, Apple Premium Reseller con 60 punti vendita in tutta Italia e Webidoo SpA, digital company specializzata nello sviluppo di tecnologie e servizi per la digital transformation delle imprese, annunciano una nuova partnership per la distribuzione della piattaforma Jooice.

La collaborazione tra le due realtà parte dal comune obiettivo di far crescere le aziende B2B con strumenti innovativi e all’avanguardia pensati appositamente per affrontare le sfide della digitalizzazione. In questo modo, ciascuna delle due realtà completa i servizi dell’altra grazie a un’offerta che, per la prima volta, propone il software ideato da Webidoo in una rete capillare e strutturata di punti vendita fisici.

Con questa collaborazione, Webidoo e Juice puntano ad accelerare l’evoluzione delle piccole e medie imprese, che potranno acquistare la piattaforma Jooice direttamente in store per semplificare e unificare l’accesso alle opportunità offerte dal marketing digitale.

Juice, con 60 punti vendita, è la più grande catena retail Apple Premium Partner in Italia. Nei negozi, i clienti sono accolti e seguiti da Apple Specialist esperti e possono trovare e toccare con mano tutte le novità Apple. Grande attenzione è dedicata a professionisti e piccole aziende, con soluzioni specifiche pensate per garantire la massima soddisfazione dei clienti.

Jooice è la piattaforma protetta da doppio brevetto che utilizza l’Intelligenza Artificiale per garantire alle imprese l’accesso a tutti gli strumenti di digital marketing in un solo hub, selezionando quelli più adatti in base agli obiettivi di ogni singola impresa e offrendoli in una versione user friendly che può essere gestita anche da non esperti.

Lo scopo di Jooice è duplice: da una parte fornire alle PMI un accesso rapido, intuitivo e autonomo ai canali di business più avanzati aiutandole a integrare tutti i benefici dell’innovazione tecnologica; dall’altro, assicurare a tutte le aziende uno strumento versatile e scalabile, a seconda della dimensione del business – grande, medio, o piccolo – che semplifica i tempi e i modi di gestione delle attività digitali per raggiungere i propri obiettivi.

“Il mondo delle PMI è un mercato importante e dare un valore aggiunto in termini di strumenti innovativi ai nostri clienti B2B era il nostro obiettivo”, afferma Matteo Santi, Direttore commerciale di Juice. “Abbiamo trovato in Webidoo il partner ideale e in Jooice il prodotto perfetto per questo passo. Possiamo così continuare ad aiutare i nostri clienti a crescere, attraverso un accesso rapido e semplificato alla tecnologia digitale, sempre più strategica nel business”.

“Siamo lieti di mettere la nostra piattaforma Jooice a disposizione di Juice per supportare i clienti business nella trasformazione digitale. Jooice ci sta dando grandi soddisfazioni e importanti partnership come questa ci confermano quanto la sua spinta innovativa e la sua unicità vengano apprezzate. Abbiamo intercettato un bisogno reale delle PMI, in cerca di soluzioni all’avanguardia che siano, allo stesso tempo, semplici e accessibili”, commenta Daniel Rota, CEO di Webidoo.