“Robert the Bruce – Guerriero o Re” stasera su Rai 4: la trama del film

Per il ciclo Epic Action in prima serata su Rai 4 in onda “Robert the Bruce – Guerriero o Re”: ecco la trama del film

Per il ciclo Epic Action, una selezione tra i film più spettacolari e appassionanti che hanno caratterizzato negli ultimi anni il genere epico/avventuroso, Rai 4 propone “Robert the Bruce – Guerriero o Re” in onda domenica 22 ottobre alle 21.20. Nella Scozia del 1306, le nobili casate si contendono il trono rimasto vacante in seguito alla morte di re Alessandro III, che non ha lasciato alcun successore di diritto.

In questo contesto, Robert The Bruce, che aveva combattuto con William Wallace per l’indipendenza scozzese dalla corona inglese, è ormai stanco, ferito e disilluso così decide di abbandonare i campi di battaglia. Ma c’è una taglia sulla sua testa e l’uomo è costretto alla fuga, trovando nascondiglio nella fattoria della vedova Morag. La donna è corteggiata dal cognato Brandhubh, sceriffo del vicino paese ma sostenitore della corona inglese e deciso anche lui a catturare e uccidere Robert.

Ambientato dopo i fatti raccontati in “Braveheart – Cuore impavido”, di e con Mel Gibson, può esserne considerato un ideale seguito, tanto che l’attore Angus Macfadyen torna a interpretare il ruolo di Robert the Bruce, che ricopriva anche nel film vincitore di 5 premi Oscar. Presentato in anteprima all’edizione 2019 dell’Edinburgh International Film Festival, “Robert the Bruce” è diretto da Richard Gray e interpretato, oltre da Macfadyen, da Jared Harris, Anna Hutchison e Patrick Fugit.