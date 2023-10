Novo Nordisk acquisisce la biotech Embark

Novo Nordisk ha acquistato Embark Biotech, una biotech focalizzata sulla perdita di peso, per 16,3 milioni di dollari in anticipo e quasi 500 milioni di dollari successivi

Novo Nordisk ha acquistato Embark Biotech, una biotech focalizzata sulla perdita di peso, per 16,3 milioni di dollari in anticipo e quasi 500 milioni di dollari in pagamenti successivi. Si tratta della seconda acquisizione di Novo nel giro di tre settimane.

È inclusa una collaborazione triennale di ricerca e sviluppo con Embark Laboratories, una nuova società costituita dal team della biotech per lo sviluppo di terapie per l’obesità e le condizioni correlate, con un’opzione per l’acquisizione di attività scoperte durante questo periodo.

L’acquisizione conferisce a Novo tutti i diritti di sviluppare e commercializzare il programma metabolico principale di Embark Biotech, attualmente in fase preclinica. L’azienda ha dichiarato di essere stata fondata sulla scoperta di un “nuovo bersaglio che sopprime l’appetito, aumenta il dispendio energetico e migliora la sensibilità all’insulina”. L’azienda sta sviluppando agonisti dell’EMB1, un recettore accoppiato alla proteina G degli adipociti precedentemente non descritto, nella convinzione che essi favoriscano la perdita di peso aumentando l’assorbimento di glucosio e il dispendio energetico.

Il sito web di Embark, prima di essere oscurato, parlava anche del GPR3, un recettore accoppiato a proteine G costitutivamente attivo, definito “importante regolatore dell’attività termogenica dell’adipe”. I ricercatori di Embark e dei suoi partner hanno pubblicato un documento su GPR3 nel 2021, in cui hanno descritto come “i topi erano completamente protetti dallo sviluppo dell’obesità indotta dalla dieta, pur mantenendo livelli comparabili di assunzione di cibo”.

Con sede a Copenaghen, Embark è da anni nel mirino di Novo Nordisk. La biotech è nata nel 2017 dal Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research dell’Università di Copenhagen, è stata incubata presso Novo Seeds e ha iniziato a collaborare con Novo Nordisk nel 2018. La piccola biotech si basa sulla ricerca condotta dal laboratorio di Zachary Gerhart-Hines. Il laboratorio ha studiato un asse di segnalazione tra il tessuto adiposo, l’intestino e il sistema nervoso centrale, che ha portato all’identificazione di bersagli coinvolti nel dispendio energetico dei grassi.

“Novo Nordisk è impegnata nella ricerca sull’obesità da 25 anni e siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per affrontare questa grave malattia cronica”, ha dichiarato in un comunicato Brian Finan, vicepresidente della ricerca sull’obesità di Novo.

All’inizio del mese, Novo aveva annunciato di voler puntare oltre 1 miliardo di dollari per la biotech canadese Inversago Pharma. All’epoca non era stata resa nota la ripartizione tra pagamenti anticipati e milestone, ma l’acquisto dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno.

Secondo l’annuncio, le nuove terapie di Inversago basate sui recettori CB1 “potrebbero portare a nuove opzioni terapeutiche che cambieranno la vita di coloro che vivono con una grave malattia cronica e, in particolare, potrebbero offrire soluzioni alternative o complementari per le persone affette da obesità”. La sua attività principale ha già presentato dati di Fase Ib che mostrano una significativa perdita di peso progressiva in adulti con segni di sindrome metabolica.

Novo ha registrato vendite record di oltre 1,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2023 per Wegovy, il suo farmaco per la perdita di peso, ma di recente la concorrenza si è fatta più agguerrita. Recenti studi di fase avanzata per il GLP-1 di Eli Lilly hanno mostrato una perdita di peso media di circa il 26% nei partecipanti agli studi con tirzepatide.

Novo si è anche impegnata a rafforzare la sua posizione di forza per Wegovy dimostrando i benefici per la salute del cuore. Recenti studi di Fase III hanno dimostrato che Wegovy aiuta i pazienti affetti da un tipo comune di insufficienza cardiaca, mentre un altro studio ha dimostrato che le iniezioni riducono significativamente gli eventi cardiovascolari avversi maggiori negli adulti sovrappeso e obesi senza diabete.

Lilly sta anche intensificando le operazioni di fusione e acquisizione, acquisendo Versanis Bio per potenziare la propria offerta nel campo dell’obesità. Versanis ha in cantiere un anticorpo monoclonale che mira a ridurre la massa grassa senza intaccare la massa muscolare. Lilly pagherà fino a circa 1,93 miliardi di dollari per l’operazione, a seconda delle tappe fondamentali raggiunte. Il mAb è stato originariamente sviluppato da Novartis come trattamento per i disturbi muscolari, poi ceduto in licenza a Versanis nel 2021.

Poiché l’obesità è considerata un’epidemia globale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, le aziende farmaceutiche stanno cercando di trarre vantaggio da questo mercato redditizio.