MSC Crociere aggiunge nuovi porti di scalo in Medio Oriente

Per la stagione invernale 2023-24 MSC Crociere aggiungerà nuovi porti di scalo per due dei suoi tre itinerari in Medio Oriente

Per la stagione invernale 2023-24 MSC Crociere aggiungerà nuovi porti di scalo per due dei suoi tre itinerari in Medio Oriente che contribuiranno a consolidare la sua leadership nell’area. MSC Virtuosa effettuerà ben 17 rotazioni di 7 notti nel Golfo Arabico aggiungendo la nuova tappa di Manama in Bahrain.

L’itinerario prevede poi tappe a Doha ed Abu Dhabi e all’isola di Sir Bani Yas, sempre negli Emirati e anche Dubai. Gli ospiti possono scegliere tra tre differenti porti d’imbarco: Dubai, Doha e Abu Dhabi. L’imbarco a Doha la domenica permetterà agli ospiti di trascorrere più tempo a Dubai con un overnight e ammirare anche gli svettanti grattacieli illuminati in uno skyline da capogiro. MSC Virtuosa fungerà anche da nave da crociera per alloggiare gli appassionati del FORMULA 1® ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX™ che si terrà dal 24 al 26 novembre.

MSC Opera torna nella regione dopo il successo della passata stagione con 22 partenze e viaggi di 7 notti da Dubai ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Khasab in Oman o Fujairah negli Emirati Arabi, la capitale omanita Muscat e poi ritorno a Dubai. Il programma “Fly&Cruise” di MSC Crociere per l’inverno 2023-24 propone la possibilità di raggiungere la regione del Golfo con voli non stop sia a Dubai con Emirates che a Doha con Qatar Airways da Roma e Milano, con possibilità di bretella dalle altre città italiane.

Saranno ben 20, invece, le partenze di MSC Orchestra, che proporrà un itinerario indimenticabile alla scoperta delle antiche civiltà del mondo con la possibilità di imbarco sia da Safaga, in Egitto, che da Sokhna Port o da Gedda In Arabia Saudita. Ad impreziosire l’itinerario anche la nuova tappa a Sharm El – Sheik, da cui sarà possibile imbarcarsi con la formula “solo crociera”. Da Safaga sarà possibile dirigersi a Luxor, mentre da Sokhna Port sarà invece possibile dirigersi a Il Cairo e da Aqaba, invece, per visitare Petra.