Meliconi ottiene la certificazione FSC

Meliconi, azienda bolognese che da oltre 50 anni progetta e produce accessori per TV ed elettrodomestici e idee utili e intelligenti per la casa, è certificata FSC

Meliconi, azienda bolognese che da oltre 50 anni progetta e produce accessori per TV ed elettrodomestici e idee utili e intelligenti per la casa, riconferma ancora una volta il proprio impegno nel campo della responsabilità ambientale ottenendo la Certificazione FSC® per la Catena di Custodia. Meliconi attesta così l’appartenenza ad una filiera di controllo del materiale che va dalla foresta fino alla messa in vendita del prodotto.

FSC® (Forest Stewardship Council®) è un’ONG internazionale senza scopo di lucro che ha dato vita ad un sistema di certificazione forestale riconosciuto a livello internazionale, leader nella gestione sostenibile delle foreste, gestisce il sistema di certificazione forestale più rigoroso, affidabile e riconosciuto dai consumatori di tutto il mondo.

I prodotti con il marchio FSC® garantiscono al consumatore che le fonti forestali, da cui deriva la materia prima, siano gestite in modo responsabile, secondo rigorosi requisiti ambientali, sociali ed economici. Questi includono il rispetto del quadro normativo nazionale e internazionale, dei diritti consuetudinari delle popolazioni locali, il mantenimento delle funzioni ecologiche della foresta e dei suoi servizi ecosistemici e valori ambientali.

Il primo prodotto Meliconi con il marchio FSC® sarà il TORRE GREEN, il nuovissimo kit di sovrapposizione con ripiano in legno certificato.

La certificazione FSC®, per Meliconi, è un altro passo in avanti compiuti in tema di sostenibilità che segue l’introduzione di packaging completamente riciclabili, packaging plastic free (Linea Base, Mybike, My Sound, Telecomandi Universali), pack non plastificati. Ma anche un’intera gamma, la Linea Green per la cura degli elettrodomestici e il riutilizzo di scarti plastici per prodotti con plastica riciclata e la riduzione dei rifiuti da smaltire.

A livello corporate la sostenibilità è una scelta strategica che ha portato all’utilizzo di energie rinnovabili, produzione Made In Italy a basso impatto logistico, certificazioni FSC® e PRS Green Label, e anticipo delle normative di Ecodesign dei prodotti elettronici.