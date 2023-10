Farmaceutica: Sanofi valuta l’acquisizione di Mirati Therapeutics

Case farmaceutiche: sembra che Sanofi stia valutando l’acquisizione del produttore di farmaci antitumorali Mirati Therapeutics

Secondo quanto riportato da Bloomberg, che cita fonti a conoscenza della questione, sembra che Sanofi stia valutando l’acquisizione del produttore di farmaci antitumorali Mirati Therapeutics.

Le trattative sono in corso e non vi è alcuna certezza che Sanofi proceda con l’operazione. Tuttavia, la possibilità di un’acquisizione ha stimolato il mercato e giovedì pomeriggio Mirati ha registrato un aumento del valore di borsa del 35%.

In una dichiarazione a Reuters, un portavoce di Sanofi ha rifiutato di confermare o smentire l’acquisizione affermando che la società non commenta le voci di mercato. Anche Mirati ha mantenuto un riserbo sulla questione.

Anche in passato c’erano state voci di una possibile acquisizione di Mirati. Secondo persone informate sulla questione, nell’ottobre 2021 l’americana Merck aveva espresso interesse per l’acquisizione di Mirati. Nel novembre 2022, Mirati ha attirato “nuovi interessi di acquisizione” da parte di grandi aziende farmaceutiche, come riportato da Bloomberg. All’epoca, la biotech californiana stava ancora sviluppando il suo inibitore del KRAS adagrasib.

Un mese dopo, nel dicembre 2022, la molecola ha ottenuto l’approvazione accelerata della Fda per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico con la mutazione G12C nel gene KRAS. Adagrasib è attualmente in commercio con il marchio Krazati ed è l’unico prodotto approvato da Mirati.

Nonostante la vittoria normativa, tuttavia, Krazati è ancora in ritardo rispetto a Lumakras (sotorasib), l’inibitore di G12C KRAS di Amgen, primo ad arrivare sul mercato. Nella relazione sugli utili del secondo trimestre 2023, Mirati ha riportato un fatturato netto di 13,4 milioni di dollari per Krazati. Nello stesso periodo, Lumakras ha generato un fatturato di 77 milioni di dollari.

Le voci di acquisto di giovedì arrivano quando Mirati sta affrontando sfide cliniche e commerciali. Nel maggio 2023, l’inibitore della chinasi sitravatinib, in fase di sperimentazione, non ha superato lo studio SAPPHIRE di Fase III. Somministrato come parte di un regime di combinazione con nivolumab di Bristol Myers Squibb, sitravatinib non ha migliorato in modo significativo la sopravvivenza globale nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule non squamoso.

I risultati deludenti di SAPPHIRE hanno convinto Mirati a interrompere lo sviluppo di sitravatinib al di fuori della regione Asia-Pacifico.

Nell’agosto 2023, l’amministratore delegato David Meek ha annunciato che avrebbe rinunciato alla sua posizione di leadership in Mirati e al suo posto nel consiglio di amministrazione dell’azienda. Da allora Meek è rimasto in azienda come consulente, ma il suo incarico terminerà il 15 ottobre.

Mirati non è l’unico operatore ad affrontare sfide nel settore. Giovedì scorso, Amgen, il principale concorrente di Mirati per il KRAS, ha subito una sconfitta da parte del Comitato consultivo per i farmaci oncologici della Fda. Il gruppo di esperti esterni ha votato 10-2 che i dati di sopravvivenza libera da progressione di Amgen per Lumakras non potevano essere interpretati in modo affidabile a causa dei timori di distorsione dello studio.

Amgen sta cercando di convertire l’approvazione accelerata di Lumakras in approvazione tradizionale e il comitato consultivo si è riunito per discutere lo studio di conferma di Fase III CodeBreaK 200 dell’azienda.La decisione della Fda in merito è prevista per il 14 dicembre.