Erneto Dolvi su YouTube con il video di “Sax Emotion”

Fuori il video di “Sax Emotion” il brano di Ernesto Dolvi scritto con Philippe Leon e Luca Rustici che ha curato anche gli arrangiamenti e la produzione artistica, già in radio e disponibile in digitale (L’n’R Productions/Universal).

“Abbiamo pensato di costruire un suono ItaloDisco con un groove pulsante e una bella melodia riconoscibile dalle prime note, per un sassofonista che esprime la sua napoletanità e il suo modo sanguigno di vedere il Sax on the groove – dicono Luca Rustici e Philippe Leon – abbiamo scritto la bozza del brano su cui poi Ernesto ha aggiunto le sue parti melodiche che lo caratterizzano, poiché è il sassofono che comanda il brano, come una voce, con un effetto #mooveyourbody, già al primo ascolto”

“La Musica per me è come una dolce malinconia, la cosa che ti sta vicino, in qualsiasi momento, anche in quelli brutti. La cosa che ti aiuta ad andare avanti sempre. Nella mia vita c’è sempre stata e sono sicuro che non mi tradirà mai – afferma Ernesto Dolvi – io sono stato sempre attratto dalla musica latina, il suono di Gato Barbieri, la tecnica superlativa di Michael Brecker, tutto ciò che ci ha donato Miles Davis (il mio artista preferito), il groove di James Brown o tra le band non posso non nominare Tower Of Power, Chicago, Steely Dan, Average White Band. Potrei andare avanti all’infinito, ho sempre ascoltato tutto, qualsiasi cosa e genere e – prosegue Dolvi – con questo singolo, lo dice il titolo stesso, voglio emozionare, il Sax emoziona, fa vibrare, con un suono incazzato, come forma di riscatto sociale ma allo stesso tempo sexy. Vorrei che arrivasse alle persone la mia emozione più grande… quella che spero provino nel preciso istante in cui mi ascoltano.”

Qui il video: https://youtu.be/0n755vzBJgc

“Nel video – racconta il regista Salvatore Maiorano – abbiamo cercato di mettere in evidenza tutte le emozioni che può provare una persona nell’arco della vita attraverso l’amore, la musica, il sesso, la felicità o la malinconia e quale set, a cielo aperto, se non Napoli, per raccontare questo brano sensuale, allo stesso tempo mistico, ma soprattutto internazionale in un viaggio ad occhi aperti della protagonista. Dopo un duro allenamento, accompagnato dalla musica della sua radio, si riposa sul suo letto. La melodia la porterà a volare tra le braccia del sassofonista, il suo idolo.”

Ernesto Dolvi è nato a Napoli. Sassofonista, compositore, pluristrumentista, musicista dal groove graffiante, è considerato tra i più talentuosi e noti sassofonisti italiani, grazie anche alle numerose partecipazioni televisive come quella a Italia Got Talent, edizione 2019, di cui è stato finalista. Tra le sue numerose collaborazioni quelle con Dean Bowman (solista dei Screaming Headless Torsos), Sagi Rei, Enzo Avitabile, Chic, Kool & the Gang, Luca Sepe, Fiordaliso e molti altri. “Wind in Hand”, il suo singolo, è sigla del programma televisivo 4 Ristoranti a Hong Kong con Alessandro Borghese. Ospite di Amadeus su Rai 1 a I soliti ignoti. Si è esibito in club e festival in giro per il mondo. Fra le collaborazioni da ricordare quella con il Dj Nicola Zucchi. Nel 2021 il singolo “Life” è definito dai media un inno alla vita a tutto sax. La sua produzione è un tributo alla musica senza confini, in perfetto equilibrio tra la deep house e il funky soul, con forti radici mediterranee.