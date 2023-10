Epilessia: cenobamato efficace in adulti con crisi focali non controllate

Epilessia: i nuovi dati a lungo termine di cenobamato dimostrano un beneficio prolungato negli adulti con crisi focali non controllate

Al 35° Congresso Internazionale sull’Epilessia 2023 a Dublino, sono stati presentato i risultati positivi dello studio di estensione in aperto (OLE) C017, che ha dimostrato che il trattamento aggiuntivo con cenobamato garantisce ad alcuni pazienti con epilessia focale non controllata una riduzione delle crisi a lungo termine, compresa la libertà dalle stesse.

Cenobamato è un farmaco per il trattamento dell’epilessia (ASM, anti-seizure medication) approvato in Europa come trattamento coadiuvante per il controllo delle crisi ad insorgenza focale con o senza generalizzazione secondaria, in pazienti adulti con epilessia che non sono stati adeguatamente controllati, nonostante un precedente periodo di trattamento con almeno due farmaci antiepilettici.

In un’analisi post-hoc dello studio di estensione in aperto (OLE) C017 (abstract #1324), il 23,6% dei partecipanti ha ottenuto la libertà dalle crisi per almeno un anno e il 19% che ha ottenuto la libertà dalle crisi fin dal primo giorno di trattamento. I risultati mostrano anche che il 14,3% ha raggiunto la libertà dalle crisi per almeno due anni e il 7,5% dei pazienti per almeno tre anni. Più della metà (58,1%) non ha avuto crisi a tonico-cloniche bilaterali FBTC per almeno un anno, il 42,6% per almeno due anni e il 27,8% per almeno tre anni, con rispettivamente il 25%, il 21,9% e il 17,2% dei pazienti che hanno raggiunto la libertà dalle convulsioni dal primo giorno di trattamento.

I risultati hanno anche dimostrato che cenobamato ha ridotto il numero di crisi giornaliere nei pazienti con crisi focali non adeguatamente controllate, aumentando significativamente il numero di giorni con minori o nessun episodio nei pazienti che non hanno raggiunto la libertà dalle crisi a lungo termine. Un’ulteriore analisi post-hoc dello studio C017 OLE (abstract #151) ha mostrato che il 17% dei pazienti che hanno ottenuto una riduzione del 90-99% della frequenza delle crisi ha mantenuto questa risposta per tutta la durata della partecipazione allo studio (mediana = 291,3 settimane/5,5 anni), con circa il 98% dei giorni liberi da crisi e una riduzione del 93,7% del rischio di giorni con crisi.

La maggior parte (92%) dei pazienti trattati con cenobamato che hanno ottenuto una riduzione del 90-99% della frequenza delle crisi sono stati liberi da queste almeno il 95% dei giorni per tutta la durata dello studio; il 43,2% è stato libero da crisi nel 99% dei giorni per tutta la durata dello studio. I risultati hanno anche mostrato che il numero di giorni con convulsioni epilettiche è diminuito nel corso degli anni, oscillando tra il 3,6% (primo anno) e l’1,2% (quinto anno). Questi risultati, insieme al profilo favorevole di tollerabilità e sicurezza, hanno portato a tassi di mantenimento del 90% dopo cinque anni, notevolmente superiori a quelli dell’intera popolazione, pari al 60% dopo cinque anni.

Un’ulteriore analisi post-hoc dello studio OLE (abstract #1071) ha valutato i giorni liberi da crisi per i pazienti in base ai tassi di responder (≥50%, ≥75% e ≥90%), agli ASM concomitanti e al numero di ASM precedentemente falliti, mostrando che i responder ≥50% sono rimasti liberi da crisi nel 91,8% dei giorni, i responder ≥75% erano rimasti liberi da crisi nel 96,3% dei giorni e i responder ≥90% erano rimasti liberi da crisi nel 98,2% dei giorni. I miglioramenti osservati erano indipendenti dal meccanismo d’azione degli ASM concomitanti. Osservando la percentuale di giorni liberi da convulsioni nei pazienti che avevano fallito un numero diverso di ASM, il tasso variava dall’81,7% per coloro che avevano fallito almeno sette ASM al 91,0% per coloro che avevano fallito solo uno o due ASM.

“L’obiettivo del trattamento dell’epilessia è raggiungere e mantenere l’assenza di crisi, ma questo non è sempre possibile per molti pazienti nonostante il trattamento attivo con farmaci antiepilettici – ha dichiarato il Dottor Manuel Toledo, Hospital Vall d’Hebron e Professore Associato, Università Autonoma di Barcellona -. I risultati di un’analisi post-hoc dello studio di estensione in aperto C017 hanno dimostrato che il trattamento aggiuntivo con cenobamato ha aiutato il 17% dei pazienti a raggiungere una riduzione del 90-99% della frequenza delle crisi, con circa il 98% dei giorni liberi da crisi e un mantenimento fino a cinque anni. Questi dati dimostrano che è possibile raggiungere livelli elevati di riduzione prolungata delle convulsioni epilettiche e contribuiscono ad aggiornare la pratica clinica in modo da poter aiutare più pazienti possibile con crisi incontrollate a vivere un maggior numero di giorni con meno episodi”.

“Le persone che vivono con un’epilessia resistente al trattamento sono spesso trascurate dal sistema sanitario, perché sono pazienti comunque trattati attivamente con farmaci antiepilettici, anche se molti di questi continuano a soffrire di crisi focali incontrollate che hanno un impatto su ogni aspetto della vita quotidiana”, ha dichiarato Agnese Cattaneo, Direttore Medico di Angelini Pharma. “Siamo impegnati a portare alla luce queste lacune terapeutiche e ad aiutare il maggior numero possibile di persone affette da epilessia e crisi focali incontrollate, che hanno un impatto su ogni aspetto della vita quotidiana e sono associate a gravi comorbidità, come l’incapacità di svolgere le attività quotidiane, lesioni e persino morte prematura. Siamo lieti dei risultati positivi post-hoc dello studio di estensione in aperto C017, perché confermano che aggiungendo cenobamato al trattamento standard potrebbe contribuire a fornire un controllo delle crisi più elevato e a lungo termine per questi pazienti”.

Sintesi dei dati demografici di base e dei risultati sulla sicurezza

Caratteristiche demografiche e patologiche di base dei pazienti dello studio CO17 OLE*

OLE-mITT

(n=354) Male % 52% Age (years, median) 38 Median number of baseline ASMs 2 Epilepsy Diagnosis Duration (years), median 23 Baseline Seizure frequency per 28-day 9.5 Median time exposure in weeks 282 Median modal dose (min, max) 300 (50, 400)

* I dati demografici di base sono simili in tutte le analisi post-hoc riportate

Profilo di tollerabilità e sicurezza

I sottogruppi analizzati nelle tre analisi post-hoc dello studio di estensione in aperto (OLE) sono stati valutati rispetto alla popolazione totale di pazienti al basale con intenzione modificata di trattamento (mITT), definita come tutti i pazienti che hanno assunto almeno una dose di cenobamato e che hanno registrato dati sulle crisi epilettiche nell’OLE. I dati demografici di base e il profilo di sicurezza di tutte le popolazioni studiate erano coerenti con i dati precedenti e simili all’intera popolazione mITT. Non sono stati riscontrati nuovi problemi di sicurezza.

Studio di estensione in aperto C017

Il C017 è uno studio multicentrico, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, dose-risposta, per valutare la sicurezza e l’efficacia del cenobamato come terapia aggiuntiva in adulti con epilessia focale non controllata nonostante il trattamento con uno o tre farmaci antiepilettici (ASM). I pazienti che hanno completato lo studio in doppio cieco e hanno soddisfatto l’idoneità allo studio hanno avuto la possibilità di iscriversi a un’estensione in aperto (OLE) per fornire ulteriori informazioni sul profilo clinico e di sicurezza a lungo termine del cenobamato aggiuntivo. Dei partecipanti (n=354) allo studio OLE, il 75% (n=265) è stato randomizzato a cenobamato e il 25% (n=90) a placebo. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a una conversione in doppio cieco di due settimane a una dose target di cenobamato di 300 mg. Durante la fase di trattamento con OLE, gli ASM concomitanti potevano essere aggiunti, rimossi o modificati e la dose del farmaco poteva essere modificata.