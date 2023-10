È in radio “Stallo” il singolo inedito di Joe Romano, scritto con Salvatore Romano (Dan Road) e prodotto da Mario Fanizzi, pubblicato da Hoop Music e disponibile in digitale

“Stallo” è un brano veramente potente e liberatorio ed è così che ama definirlo l’autore. «Ho scritto “Stallo” in due fasi – racconta Joe Romano – la prima durante il periodo di cui nessuno vuole sentir più parlare. Ero steso sul pavimento, schiena fredda e testa per aria a pensare a quanto coraggio ci vuole per portare avanti una decisione, tipo rompere un rapporto per il quale ti sei speso tanto. La musica mi ha sempre portato a rispondere ai miei interrogativi, ma scrivere, o meglio vomitare il ritornello di Stallo, nella seconda fase della produzione, mi ha dato molto di più. Mi ha dato coraggio e risolutezza. Da lì si è consapevoli che qualsiasi decisione si possa prendere, da quel momento in poi, non sarà frutto di condizionamenti e che in ogni momento di ordinaria follia, ci sarà sempre un canale tv su cui guardare i cartoni e riavvicinarsi al bambino che eravamo e che oggi determina l’essere umano che diventeremo.»

Joe Romano, all’anagrafe Biagio, 31 anni, campano, vive praticamente in treno perché, passa la prima parte della settimana a Milano, alla Hoop Music, dove scrive canzoni, si occupa di registrazioni fonografiche e studia canto. La seconda parte della settimana lavora esibendosi con la sua musica in giro per l’Italia. Fin da quando aveva 4 anni ha cercato il palco, letteralmente ha rubato il microfono al tizio del piano bar dove si festeggiava il battesimo del fratello e da lì non è mai più tornato con i piedi per terra. Sa di dover lavorare sodo e sa anche che la perseveranza in questo mestiere porta risultati. Nel 2012 con il fratello Dan Road ed il cantautore Angelo D’Oria ha vissuto una intensa seppur breve parentesi ad X-Factor con il nome Up3Side. Nel 2021, ha cominciato a lavorare su se stesso, sul suo aspetto e ha dato il via alla folle sfida di scrivere 365 canzoni in 365 giorni, che lo ha portato a scrivere per altri e a vincere un contest virtuale, grazie al quale ha collaborato con Saturnino il singolo “Mona lisa”. Tra i contest che ha vinto, il “Byc Contest” di Jesolo, il Premio Artista Emergente Vincenzo Crocitti e il “Premio Stefano D’Orazio”. Ora ha pubblicato il singolo “Stallo” (Hoop Music/Believe).

