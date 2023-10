Cirrosi epatica: rischio morte aumenta per chi mangia tante proteine animali

Cirrosi epatica: un maggiore apporto di proteine ​​totali e del latte e un minore consumo di proteine ​​animali sono risultate correlate a un minor rischio di mortalità

Nei pazienti con cirrosi epatica un maggiore apporto di proteine ​​totali e del latte e un minore consumo di proteine ​​animali sono risultate correlate a un minor rischio di mortalità, mentre una maggiore assunzione di proteine ​​vegetali era inversamente ma non significativamente associata al rischio di mortalità. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista BMC Gastroenterology.

La cirrosi epatica è la prima causa di mortalità e morbilità correlate al fegato a livello globale, con un elevato tasso di mortalità annuale e circa un milione di decessi che vengono segnalati ogni anno a causa della cirrosi che può essere prevenuta. La cirrosi è definita da danno epatico progressivo con conseguente architettura lobulare trasformata e ridotta capacità funzionale e i suoi fattori sono infezioni, epatite B e C, steatosi epatica non alcolica (NAFLD), sindrome metabolica e abuso di alcol.

«La terapia dietetica svolge un ruolo importante nell’invertire la progressione della cirrosi epatica e la valutazione nutrizionale mira a ridurre la morbilità e la mortalità esplorando i fattori di rischio nutrizionale modificabili» hanno scritto il primo autore Ghazal Daftari e colleghi dell’Università di Scienze Mediche di Teheran. «Un apporto proteico non salutare è direttamente correlato alla sopravvivenza nei pazienti con cirrosi e la sua prevalenza varia relativamente dal 60% nei pazienti scompensati e dal 20% in quelli compensati, tuttavia non si conosce molto sull’assunzione di proteine ​​​​nella dieta e sulla mortalità correlata alla cirrosi».

Secondo la Società Europea di Nutrizione Clinica e Metabolismo (ESPEN), l’assunzione giornaliera raccomandata di proteine ​​nei pazienti cirrotici è compresa tra 1,2 e 1,5 g/kg di peso corporeo. Un volume ridotto della muscolatura scheletrica e il livello di albumina plasmatica sono indicatori rispettivamente della perdita di proteine ​​muscolari e viscerali.

L’analisi degli aminoacidi plasmatici nella cirrosi indica una diminuzione degli aminoacidi a catena ramificata e un aumento degli aminoacidi aromatici. I primi sono usati per disintossicare l’ammoniaca e la produzione di energia e ne sono ricchi le verdure e i latticini. Possono migliorare lo stato fisico e mentale, regolare lo squilibrio proteico, rigenerare le cellule epatiche, aumentare i livelli di albumina e rafforzare il sistema immunitario.

Associazione tra assunzione proteica e mortalità associata alla cirrosi

Per valutare l’associazione tra l’assunzione di proteine ​​totali, animali, vegetali e lattiero-casearie con la mortalità correlata alla cirrosi, in uno studio prospettico di coorte i ricercatori hanno analizzato i dati di 121 pazienti ambulatoriali (età media 54,8 anni, 68% uomini) con diagnosi di cirrosi da almeno 6 mesi e che erano stati monitorati per 48 mesi.

I partecipanti hanno completato un questionario convalidato sulla frequenza alimentare composto da 168 voci tramite interviste con dietisti qualificati. In oltre 3.955 mesi-persona di follow-up sono stati segnalati 43 decessi (il 47% dovuti a insufficienza epatica).

Mortalità quasi 4 volte superiore con maggiore assunzione di proteine animali

Lo studio ha evidenziato che l’assunzione di proteine ​​totali (HR = 0,38) e di proteine ​​del latte (HR = 0,38) era associata a un rischio inferiore del 62% di mortalità correlata alla cirrosi, mentre una maggiore assunzione di proteine ​​animali era associata a un aumento di 3,8 volte del rischio di mortalità (HR = 3,8).

Una maggiore assunzione di proteine ​​animali era anche significativamente associata a un maggior rischio di mortalità tra i pazienti con malattia più grave, definita da un punteggio MELD (Model of End-stage Liver Disease) di almeno 11 (HR = 1,9).

I ricercatori hanno anche rilevato che una maggiore assunzione di proteine ​​vegetali era inversamente ma non significativamente associata al rischio di mortalità.

Coerentemente con quanto emerso in questo studio, ricerche precedenti hanno dimostrato la relazione tra l’assunzione dietetica totale e di proteine ​​vegetali e la riduzione del rischio di mortalità, nonché la relazione tra l’assunzione dietetica di proteine ​​animali e l’aumento di il rischio di mortalità in varie malattie, hanno commentato. Inoltre, la sostituzione delle proteine ​​animali, in particolare della carne rossa trasformata, con proteine ​​vegetali ha ridotto il rischio di mortalità, il che indica l’importanza della fonte proteica.

«Abbiamo trovato una significativa associazione inversa tra l’assunzione di proteine ​​totali e del latte e una significativa associazione diretta tra l’assunzione di proteine ​​animali e la mortalità correlata alla cirrosi» hanno concluso. «Si raccomandano ulteriori studi per valutare l’efficacia e la quantità appropriata di proteine ​​totali, lattiero-casearie, vegetali e animali nei pazienti cirrotici».

Referenze

Daftari G et al. Dietary protein intake and mortality among survivors of liver cirrhosis: a prospective cohort study. BMC Gastroenterol. 2023 Jul 3;23(1):227.

