Vitamina C: da Lafarmacia un valido aiuto per il sistema immunitario

La vitamina C è meglio conosciuta in campo medico con il nome di acido ascorbico, nome derivante dalla sua capacità di curare lo scorbuto, una malattia che un tempo colpiva i marinai che non seguivano una dieta equilibrata per lunghi periodi di tempo.

Oggi i benefici della vitamina C sono noti e conosciuti ai più: l’acido ascorbico contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, difendendole dall’azione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare, accresce l’assorbimento del ferro e contribuisce alla normale formazione del collagene, proteina importante per la struttura di ossa, pelle, vasi sanguigni, cartilagini, gengive e denti.

Uno dei vantaggi più conosciuti della vitamina C è per il suo ruolo fondamentale nel sostenere il sistema immunitario: favorisce la produzione e l’attività dei globuli bianchi, le cellule del nostro sistema immunitario che ci difendono dagli agenti esterni quali virus e batteri.

La vitamina C si trova in una varietà di alimenti, tra cui agrumi, kiwi, fragole, broccoli, peperoni e molti altri che è sempre importante assumere in adeguate quantità. Ciononostante, non è sempre facile ottenere dalla dieta quotidiana la giusta quantità di Vitamina C. Quindi, nei casi di carenza o aumentato fabbisogno giornaliero ci si può affidare ad integratori per garantirne un apporto ottimale.

SCHEDA PRODOTTO:

Vitamina C. a marchio Lafarmacia. è un integratore alimentare a base di vitamina C che contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario, agisce positivamente nella protezione delle cellule dallo stress ossidativo, accresce l’assorbimento del ferro e favorisce la normale formazione del collagene.

Vitamina C. è senza glutine e senza di lattosio, in pratiche compresse masticabili al gradevole aroma di agrumi.

La formulazione è arricchita con un Mix di Sali che favoriscono l’assorbimento della vitamina.

Modalità d’uso

Si consiglia di assumere due compresse masticabili al giorno.

Avvertenze

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata e non somministrare ai bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Confezione: astuccio da 30 compresse

Prezzo al pubblico: 9,50 €

