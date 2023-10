Su Rai 1 la nuova stagione di “Ballando con le stelle”: ecco le coppie

Su Rai 1 stasera torna l’appuntamento con “Ballando con le stelle”: diciottesima stagione per il dance-show del sabato sera, ecco le anticipazioni

È tutto pronto per la nuova edizione di “Ballando con le stelle”, in onda sabato 21 ottobre, in prima serata, su Rai1 e Rai Italia. Il dance show più amato dal pubblico televisivo italiano, condotto da Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli, giunge quest’anno alla sua diciottesima edizione.

Dal 2005, infatti, continua a diffondere la passione per il ballo e le sue innumerevoli discipline anche nel mondo, catturando sempre più l’attenzione del pubblico. Con il suo stile unico e inconfondibile “Ballando” ha portato alla luce la passione sfrenata degli italiani di ogni età, condizione sociale e provenienza geografica, per le danze di coppia e non solo: l’Italia è un Paese che balla, e il programma sa raccontarlo sotto tanti punti di vista.

Come ogni anno Milly Carlucci e il suo team autorale sono riusciti a coinvolgere personaggi originali, curiosi, coraggiosi capaci nel corso delle settimane di mettersi alla prova e sfidare i propri limiti, come fanno, al loro volta, gli ospiti speciali, i “Ballerini per una notte”.

E il primo dell’edizione 2023 è Andrea Antonello, un ragazzo autistico di trent’anni: ad accompagnarlo in questa speciale avventura che lo vedrà cimentarsi in una performance sulle note di “Vent’Anni” di Massimo Ranieri, sarà il padre Franco, che racconterà la sua storia fatta di resilienza, di determinazione ma soprattutto di tanto amore. Il veicolo, nel vero senso della parola, di questo suo amore si chiama motocicletta. Attraverso la sua passione per le due ruote, infatti, Franco è riuscito a creare una relazione profonda, un rapporto empatico con il figlio Andrea, e insieme sono saliti su una moto e hanno fatto il giro del mondo: 6.200 km, attraverso l’India da Nuova Dehli a Mumbai e fino a Calcutta. Ma hanno anche attraversato, sempre in moto, gli Stati Uniti e sono arrivati in Brasile. E ancora altri viaggi fra l’Italia, il Marocco, la Grecia e Capo Nord. Per Franco, Antonello è diventata una missione, quella di fare qualcosa per i ragazzi autistici e “Ballando con le stelle” ha deciso di portare sul palcoscenico una storia che attraverso la forza dell’amore abbatte barriere e pregiudizi.

Anche per questa edizione di Ballando con le stelle, poi, la direttrice artistica ha annunciato una sorprendente squadra di vip, pronta a sfidarsi sulla pista da ballo del sabato sera. La combinazione di celebrità e talento professionale promette di rendere questa edizione estremamente emozionante.

Queste le coppie che il pubblico vedrà ballare dal 21 ottobre su Rai 1:

Lino Banfi – Alessandra Tripoli, Sara Croce – Luca Favilla, Antonio Caprarica – Maria Ermachkova, Rosanna Lambertucci – Simone Casula, Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina, Carlotta Mantovan – Moreno Porcu, Paola Perego – Angelo Madonia, Lorenzo Tano – Lucrezia Lando, Giovanni Terzi – Giada Lini, Ricky Tognazzi – Tove Villfor, Simona Ventura – Samuel Peron e Wanda Nara – Pasquale La Rocca.

Come ogni anno, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza.

Stessa composizione, invece, per la giuria di Ballando con le stelle 2023: pronti ad alzare le palette saranno Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta.

A bordo pista, altra conferma, la “giuria popolare”: al fianco di Rossella Erra torneranno i volti amatissimi di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, sempre nella veste di ‘tribuni del popolo’, che avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni, tuttavia, spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

Molte saranno le prove che le dodici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma non solo perché dovranno anche sottoporsi a delle vere e proprie prove a sorpresa che saranno valutate ovviamente dalla giuria di esperti e da quella popolare. La musica di ogni singola puntata è affidata allo showman Paolo Belli accompagnato come sempre dalla sua Big Band: i brani, suonati rigorosamente live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Sacca’ ai tanti stili di ballo che in ogni puntata le coppie in gara presentano in pista.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it.

“Ballando con le Stelle”, adattamento del format BBC “Strictly Come Dancing”, è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Ballandi. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, ideato e scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Produttore esecutivo, Sandra Nicola. La regia è firmata da Luca Alcini.