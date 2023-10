Previsioni meteo 21 ottobre 2023: ancora piogge sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 21 ottobre 2023: piogge e locali rovesci da Nord a Sud, domani breve pausa poi arrivano nuove perturbazioni

Condizioni meteo instabili o perturbate su gran parte dell’Italia nella giornata di oggi, nella quale non mancheranno piogge e temporali anche intensi. Ecco però che già la giornata di domani, domenica, vedrà un deciso miglioramento meteo. Inizio della prossima settimana con una nuova perturbazione atlantica sulla Penisola Iberica. Aumento termico sull’Italia ma ecco a seguire una nuova e intensa fase di maltempo per molte regioni. I modelli prospettano infatti una terza decade di ottobre all’insegna del flusso perturbato atlantico. Da qui al finire del mese potrebbero essere 3 o 4 le perturbazioni dirette verso il Mediterraneo con altrettante importanti fasi di maltempo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 21 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità compatta con piogge e temporali sparsi, più asciutto su Emilia Romagna e pianure venete. Al pomeriggio ancora tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi su tutte le regioni. In serata e in nottata ancora fenomeni residui, ma con tempo in via di miglioramento a partire dal Nord-Ovest. Neve sulle Alpi oltre i 2000-2200 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e temporali specie sulle regioni del versante tirrenico, anche intensi sulla Toscana, più asciutto su Marche e Abruzzo. Al pomeriggio nessuna variazione prevista. In serata e in nottata residui fenomeni sulle regioni tirreniche, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, fenomeni più sporadici sui settori adriatici e sulla Sardegna orientale. Al pomeriggio insiste il maltempo sugli stessi con acquazzoni e temporali, mentre migliora sulla Sicilia. In serata residui fenomeni sui settori tirrenici e Puglia meridionale, più asciutto altrove con graduali schiarite. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti merdionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .