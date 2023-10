Mtv Ema 2023 a Parigi annullati per il rischio attentati

Mtv Ema 2023 annullati per la guerra Israele-Hamas e il rischio attentati: l’annuncio ufficiale. La prossima edizione si svolgerà nel novembre 2024

“Data la volatilità degli eventi mondiali, abbiamo deciso di non andare avanti con gli MTV EMA 2023 per prudenza nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri dello staff, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli del mondo per portare lo spettacolo prende vita”. Con un post sui profili social, Mtv ha annunciato ufficialmente la sospensione degli Ema 2023, l’annuale premiazione della musica europea. La cerimonia era in programma domenica 5 novembre a Parigi, ma a causa del conflitto Israele-Hamas, è stato preferito annullare l’evento per motivi sia di sicurezza che umani.

GUERRA ISRALE-HAMAS, ANNULLATI GLI MTV EMA 2023

“Gli MTV EMA sono una celebrazione annuale della musica globale. Mentre osserviamo il continuo svolgersi degli eventi devastanti in Israele e a Gaza, questo non sembra il momento adatto per una celebrazione globale. Con migliaia di vite già perse, è un momento di lutto“. Ciononostante, “le votazioni continuano e gli artisti vincitori riceveranno i loro MTV EMA Awards“, assicura la rete. “Non vediamo l’ora di ospitare nuovamente gli MTV EMA nel novembre del 2024“.