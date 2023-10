Morto Sir Bobby Charlton, leggenda del calcio inglese

Morto a 86 anni dopo una lunga malattia Sir Bobby Charlton, leggenda del Manchester United e della nazionale inglese con cui vinse il Mondiale del 1966

Mondo del calcio in lutto per la morte di Sir Bobby Charlton, 86 anni, leggenda del Manchester United e campione del mondo con la nazionale inglese nel 1966.

Malato da tempo di demenza, a dare la notizia del decesso avvenuto per l’aggravarsi delle sue condizioni è stata la famiglia: “È con grande tristezza che condividiamo la notizia che Sir Bobby è morto serenamente nelle prime ore di sabato mattina”.

Pallone d’oro nel 1966, anno in cui trascinò l’Inghilterra sul tetto del mondo, la sua carriera è legata indissolubilmente al Manchester United, Con i “Red Devils” ha giocato dal 1956 al 1973, vincendo tre titoli inglesi e la Coppa Campioni del 1968. Da capitano ha realizzato 249 gol in 758 partite con lo United.

“Il Manchester United è in lutto per la scomparsa di Sir Bobby Charlton, uno dei giocatori più grandi e amati della storia del nostro club” ha comunicato il club inglese attraverso i social. “Sir Bobby- prosegue il comunicato- era un eroe per milioni di persone, non solo a Manchester o nel Regno Unito, ma ovunque si giochi il calcio nel mondo. Era ammirato tanto per la sua sportività e integrità quanto per le sue eccezionali qualità di calciatore; Sir Bobby sarà sempre ricordato come un gigante”.

“Dopo il suo ritiro- conclude il Manchester United- ha servito il club con distinzione come direttore per 39 anni. Il suo impareggiabile record di successi e il suo carattere rimarranno impressi per sempre nella storia del Manchester United e del calcio inglese”.