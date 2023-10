Big Effe in radio con la canzone “08:30 (La testa gira)”

“08:30 (La testa gira)” è il nuovo singolo del rapper napoletano Big Effe, dopo un anno dall’ultima release: il singolo è disponibile in radio e in digitale

Dopo un periodo di pausa, il talentuoso cantante Big Effe torna sulla scena musicale con una nuova energia travolgente. Durante il suo periodo di assenza ha vissuto un profondo periodo di cambiamento e riflessione, un percorso interiore che ha plasmato la sua arte in modo sorprendente. Così, il ritorno di BigEffe, segna un nuovo capitolo nella sua carriera, uno spartiacque che lo ha trasformato in un artista ancora più appassionato. E mentre continua il suo viaggio musicale, affiancato dalla label FUMO, dopo l’estate ci sarà il prossimo capitolo di questa straordinaria storia musicale.

Siete pronti a ballare?

8:30 (La testa gira) è il nuovo singolo di Big Effe prodotto da Daniele Franzese e Jeff. Il testo racconta la storia di un hangover in una mattina qualunque, con cui inizia la solita routine fatta di paure e ansie per il futuro dove trova spazio la voglia di voltare pagina.

Nonostante il desiderio di riscatto è come rimanere intrappolati nello stesso loop infinito in cui la testa gira così tanto da confondersi con i ricordi in discoteca della serata precedente. Il rifugio da questo malessere è un ‘bouquet’ di fiori, per calmarsi, sdraiarsi e non pensare più a niente.

CREDITS BRANO Prodotto da Daniele Franzese e Jeff

FOTOGRAFIA: Anartica Film

GRAFICA: Vnmsuonn

VIDEO: Anartica Film

OUTFIT: VNMSUONN

BIOGRAFIA

Big Effe, all’anagrafe Fabio Sgambato, rapper di Visciano (Na), nel 2017 si fa conoscere nelle scena rap nazionale grazie alla collaborazione in Tritolo Mixtape con a capo Clementino, una raccolta delle più interessanti promesse della scena partenopea. Nel mixtape era presente con il brano “Tra sonno e fantasia”.

Tra il 2019 e il 2022 con Maik Brain è open act di tutti i live del Tarantelle Tour di Clementino e negli stessi anni pubblica l’EP Radio FM sempre in collaborazione con il producer Maik Brain.

Nell’estate 2020 esce con il singolo Whatsapp feat. Clementino e Maik Brain, attirando l’attenzione del pubblico e a seguire pubblica “Umile”. Nel 2022, con due ospiti d’eccezione come Clementino e Nerone, rilascia “O’ faccio buono’” che in pochi mesi raggiunge centinaia di migliaia di stream. Nel luglio 2022 Big Effe pubblica anche “‘O nomme” con la produzione di Jeff, brano che continua a ricalcare la scia banger.

Sul finire del 2022 Big Effe sceglie di cambiare decisamente il mood con “Tu te ne vai”, un brano intimo e che parla d’amore. A produrlo troviamo Endly, Rnla e Daniele Franzese.

A conclusione di questo ciclo musicale nel dicembre 2022 esce “5G”, l’EP che racchiude i 4 brani e il nuovo singolo “Mme chiamme” ft l’Elfo.