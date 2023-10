Adenocarcinoma duttale del pancreas: nuova arma contro le cellule maligne

Cercando di riprodurre il PDA nei topi, Zeribe C. Nwosu, primo autore dell’articolo, insieme ai colleghi ha valutato se la scoperta potesse essere sfruttata per contrastare la crescita del cancro. In effetti, se con tecniche di ingegneria genetica si elimina UPP1 nelle cellule maligne, impedendo loro di metabolizzare l’uridina, i tumori crescono meno.

“I nostri dati identificano l’utilizzo dell’uridina come un importante processo metabolico compensatorio per le cellule di adenocarcinoma duttale del pancreas che hanno pochi nutrienti, suggerendo un nuovo bersaglio metabolico per la terapia di questo tumore del pancreas” concludono gli autori. Perché questo nuovo approccio arrivi in clinica serviranno molti altri studi, in particolare per capire se e come intervenire sul metabolismo dell’uridina negli esseri umani senza causare forti effetti collaterali, dal momento che tale sostanza è necessaria alla sopravvivenza di tutte le cellule e non solo di quelle tumorali.

FONTE: AIRC