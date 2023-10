Su Rai 3 il documentario “Dino Meneghin – Storia di una leggenda”

Nel pomeriggio su Rai 3 in onda “Dino Meneghin – Storia di una leggenda”, un documentario sul più grande cestista italiano di sempre

Il nuovo film documentario di Samuele Rossi “Dino Meneghin – Storia di una leggenda” che porta per la prima volta sullo schermo la vita di una delle più grandi leggende dello sport italiano sarà in onda su Rai 3 venerdì 20 ottobre alle 16.25. Prodotto da Solaria Film (Emanuele Nespeca) e Echivisivi (Giuseppe Cassaro e Samuele Rossi) in collaborazione con Rai Documentari, il film racconta l’atleta audace, forte, fiero, inarrivabile, ma anche l’uomo dotato di una simpatia naturale e immediata; un’icona nazionale e unico tra i giocatori di basket italiani ad essere inserito nella Hall of Fame del Basket mondiale. Un privilegio riservato solo ai più grandi. “Un rimpianto? – commenta Dino Meneghin nel film – Non aver giocato in NBA. Lo farò nella prossima vita.”

Da un’idea di Samuele Rossi e scritto con Lorenzo Bagnatori, il film ripercorre cronologicamente la carriera di Meneghin dall’infanzia fino a quello che viene ritenuto il suo apice sportivo: la mitica finale di Coppa dei campioni nella quale la Tracer Milano salì sul tetto d’Europa dopo 21 anni. Ma soprattutto questo lavoro mette in luce come sia stato proprio Dino attraverso il suo spessore di atleta e di uomo, a trasportare il nostro basket in una nuova dimensione avvicinando milioni di italiani al mondo della palla a spicchi attraverso imprese memorabili.

Al racconto in prima persona di SuperDino si alternano le interviste, tutte inedite, ai famigliari (il figlio Andrea, la moglie Caterina, il fratello Renzo) e le testimonianze dei protagonisti del basket italiano: Flavio Vanetti, Sandro Galleani, Dan Peterson, Massimo Lucarelli, Guido Bagatta, Sandro Gamba, Guido Borghi, Pierluigi Marzorati, Aldo Ossola, Roberto Premier. Il tutto impreziosito da materiale di repertorio spesso inedito per anni inutilizzato e coinvolgenti momenti di ricostruzione sportiva.