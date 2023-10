Radiodermite acuta associata alla presenza dello stafilococco aureo

La radiodermite si può presentare in forme più o meno gravi, e maggiore è la dose di radiazioni ionizzanti a cui si è stati esposti, maggiori sono i danni cutanei. Nei casi più lievi, di grado 1, la pelle è irritata e causa prurito, mentre nei casi di media gravità, o di grado 2, l’arrossamento è più intenso, la pelle si desquama e compare dolore. Nei casi più seri, di grado 3, si formano delle vescicole che, aprendosi, lasciano scoperto il derma, lo strato più profondo della cute. Dosi molto alte di radiazioni possono inoltre causare la morte, o necrosi, del tessuto cutaneo: in questi casi, di grado 4, l’infiammazione solitamente da acuta diventa cronica.

Finora si credeva che la radiodermite dipendesse esclusivamente dall’ustione provocata dalle radiazioni e che, di conseguenza, non ci fosse molto da fare per impedirne la comparsa. Alcuni ricercatori del Montefiore Einstein Cancer Center (MECC), un importante centro ricerche situato a New York, nel quartiere del Bronx, si sono chiesti se in questo processo infiammatorio non potesse avere un ruolo lo stafilococco aureo (Staphylococcus aureus, abbreviato S. aureus), un batterio noto per causare infezioni in caso di lesioni della pelle.

I ricercatori hanno preso in esame una settantina di pazienti con tumori del distretto testa-collo e del seno, curati con la radioterapia nell’ospedale collegato al centro di ricerca. Prima di iniziare la terapia, i pazienti sono stati sottoposti a tampone nasale per verificare la presenza dello stafilococco. Sono molte le persone che, senza esserne consapevoli, convivono pacificamente con questo batterio che può risiedere nel naso, sulle ascelle e in generale sulla pelle. Dopo la terapia tutti i pazienti hanno sviluppato radiodermite: il 62 per cento di grado 1, il 29 per cento di grado 2 e il 9 per cento circa di grado 3. I ricercatori hanno constatato che la colonizzazione nasale da parte dello stafilococco era più frequente tra i pazienti con radiodermite di grado 2-3 che tra i pazienti con radiodermite lieve.