Domenica torna il pomeridiano di Amici 23 e c’è il primo eliminato

Amici 23, le anticipazioni del pomeridiano: c’è il primo eliminato dell’edizione. Ospite della puntata Mr. Rain con Clara. Giudici di canto Fiorella Mannoia e Rkomi, mentre per il ballo Eleonora Abbagnato

Prima eliminazione ad Amici 23. Nella nuova puntata del pomeridiano, in onda domenica 22 ottobre a partire dalle 14 su Canale 5, uno degli allievi dovrà abbandonare la scuola. Ospiti in studio Mr. Rain e Clara, che presenteranno il nuovo singolo ‘Un milione di notti‘. Come anticipato da Gossip Tv, a giudicare la gara canto sarà Rkomi, quella d’interpretazione Fiorella Mannoia. Il giudice di ballo, invece, sarà Eleonora Abbagnato, mentre quello d’improvvisazione sarà Kledi.

IL PRIMO ELIMINATO DI AMICI 23

Il primo eliminato di Amici 23 è SpaceHippiez. Il cantante è stato messo in sfida immediata da Anna Pettinelli, ed ha perso contro Samu Spina, ufficialmente nuovo allievo della scuola.

LA GARA INTERPRETAZIONE

Per la gara d’interpretazione canto, giudicata da Fiorella Mannoia, si sono esibite Stella, Mew e Lil Jolie. Vince Stella. Come premio, un punto in più nella gara canto per tutti gli allievi di Anna Pettinelli.

GARA IMPROVVISAZIONE

Per la gara d’improvvisazione ballo, giudicata da Kledi, si sono esibiti Nicholas, Elia e Marisol. Vince quest’ultima, che potrà andare il 17 luglio al memorial in onore di Carla Fracci.

GARA CANTO GIUDICATA DA RKOMI

Ecco la classifica della gara canto giudicata da Rkomi. I risultati cambieranno grazie ai punti ottenuti da Stella nella gara d’interpretazione.

Mew Lil e Stella Matthew Sarah Petit Ezio Holden Holy e Space Mida

GARA BALLO GIUDICATA DA ELEONORA ABBAGNATO

La classifica della gara ballo giudicata da Eleonora Abbagnato:

Sofia Dustin Nicholas Chiara Kumo Gaia Marisol Elia Simone