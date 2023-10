Dai batteri intelligenti alle nanoparticelle: le nuove armi contro i tumori

Immaginate un farmaco che viene somministrato una sola volta, ma che viene rilasciato nell’organismo lungo un periodo di diverse settimane, o addirittura mesi. Sarebbe un grande aiuto per chi deve sottoporsi a terapie per malattie croniche o anche soltanto a vaccinazioni che richiedono richiami dopo la prima dose. Negli Stati Uniti, un gruppo di bioingegneri della Rice University di Houston, in Texas, ha trovato il modo per creare questi farmaci “programmabili” e lo ha descritto sulla rivista Advanced Materials.

Si tratta in particolare di speciali microparticelle che possono essere progettate in modo da rilasciare il proprio contenuto (in questo caso un farmaco) dopo un intervallo di tempo prestabilito. Come spiegano gli autori, questa non è una particolare novità. La differenza rispetto ai sistemi a rilascio prolungato già esistenti è che questo nuovo metodo potrebbe permettere di rilasciare la stessa quantità di farmaco sia al momento della somministrazione iniziale sia dopo un certo periodo di tempo. “I sistemi attuali invece sono molto meno efficaci al secondo rilascio rispetto a quello iniziale” hanno affermato i ricercatori, ricordando che la microparticella da loro ideata non si muove dal sito nel quale viene posizionata inizialmente. Potrebbe essere una caratteristica interessante anche per far arrivare la chemioterapia direttamente nel tumore in diversi momenti.