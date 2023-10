Contro i ladri di biciclette il nuovo sistema antifurto da parete MyBike

Quando parcheggi la tua bici in garage non dormi tranquillo? Scopri il nuovo sistema antifurto da parete MyBike di Meliconi

Il Sistema antifurto da parete MyBike è ideale per riporre la propria bicicletta in totale sicurezza: ultra resistente e totalmente Made in Italy, ha un sistema intelligente a tripla piastra che nasconde le viti di fissaggio a parete e lo rende efficace contro le manomissioni.

Il Sistema antifurto da parete della Linea MyBike Meliconi è la soluzione ideale per assicurare a parete la propria bicicletta, al muro di casa o in garage. È concepito con un sistema antimanomissione delle viti di fissaggio a muro che vengono rese inaccessibili tramite piastre in metallo ultra resistenti.

Dal design unico e minimale, è facile e rapido da montare, utilizzabile anche all’esterno!

100% Made in Italy e dotato di tasselli Fischer, ne fanno un prodotto sicuro e adatto all’esigenza di sicurezza dei bike lovers.

Con il Sistema antifurto da parete MyBike potrai finalmente dormire sonni tranquilli!

MyBike Meliconi è una linea unica ed innovativa perché risponde alle esigenze specifiche di chiunque possegga una bicicletta:

– è universale: che sia una citybike, da corsa, elettrica o una trailbike, i supporti MyBike Meliconi accolgono qualsiasi modello di bicicletta.

– è salvaspazio: ideale sia per ambienti esterni che interni, MyBike è pensato per chi ha poco spazio o non dispone di un box bici dedicato, o per chi semplicemente cerca una soluzione pratica e discreta per prendersi cura della propria passione.

– ha un design accattivante: Meliconi è da sempre attento ad anticipare e soddisfare i desideri e le esigenze dei consumatori con prodotti di qualità e con una attenzione particolare al design. MyBike si integra perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

– facile da montare e comoda da utilizzare

– sicura e garantita: i supporti MyBike sono certificati e testati TUV, garantendo la massima sicurezza e affidabilità al consumatore. Sono sicuri perché creati con componentistica in collaborazione con partner affidabili e 100% made in Italy. La doppia verniciatura prevista su ogni prodotto garantisce una maggiore protezione anche in condizioni umidi.

I Supporti della nuova linea MyBike uniscono un’elegante soluzione di design alla sicurezza e alla praticità, qualità che da sempre accomunano tutti i prodotti Meliconi.

MyBike Meliconi, già acquistabile su https://www.meliconi.com/mybike/ e a breve nei principali negozi di elettronica di consumo.

Per informazioni e suggerimenti chiama 051.6008211

MyBike – Meliconi