Tiziana Genito pubblica il libro “Ripart-Endo”

Un libro molto importante per tutte le donne che combattono contro l’endometriosi: è nelle librerie “Ripart-Endo – Storie di persone affette da Endometriosi” di Tiziana Genito

Il titolo completo del libro, a cura di Tiziana Genito è “Ripart-Endo – Storie di persone affette da Endometriosi”. Infatti nelle pagine di questo libro troverete una serie di storie vere di donne affette da endometriosi, donne che si sono rialzate perché la vita è bella.

L’autrice ha voluto offrire alle donne uno strumento per imparare a conoscere ii segnali, i campanelli d’allarme dell’endometriosi.

Così da trovare la forza di andare avanti nonostante tutto, nonostante il dolore ti pieghi in due, rendendoti le giornate pesanti.

La prima storia che si trova nel libro è proprio la testimonianza di Tiziana, che vive la patologia in prima persona.

Racconta l’autrice: “L’endometriosi è una malattia che non mia ha fatto vivere serenamente la mia gioventù, che non mi ha fatto mai sentire una donna normale, che mi ha fatto vivere sempre in una costante paura del dolore.

Ho affrontato la paura di non avere figli.

Questa patologia mi ha devastata dentro, fuori e psicologicamente: odiavo una delle parti più impostanti di me: quella che genera la vita e quella che in me generava solamente dolore.

E sempre lei, l’endometriosi, ancora oggi non mi lascia: mi accompagna tutti i giorni.

L’endometriosi per questa società, vale meno di un tumore e poco più di un ciclo mestruale, ma su questa malattia bisogna fare più informazione.

Non si tratta di un capriccio della ragazza che ne soffre, non sono dei semplici dolori legati al ciclo mestruale: l’endometriosi se non diagnosticata e trattata per tempo, può trasformarsi in un vero e proprio inferno.”

Chi è Tiziana Genito

Tiziana Genito è laureanda in giurisprudenza e si occupa di volontariato a tempo pieno.

Da tre anni è attivista e tutor dell’associazione La voce di una è la voce di tutte, associazione no profit che si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’endometriosi:

Sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione in tutta la provincia di Frosinone con ben 30 endopack® inaugurate, le panchine gialle che troverete in varie città.

In più uno sportello endometriosi ad Isola del Liri (Frosinone), in programma ha ancora tanti progetti pronti a decollare.