Slot RTP alto: le slot online che pagano di più e i top bonus slot machine (2023)

Sai cos’è una slot RTP alto? Sei alla ricerca di una slot machine che paghi tanto?

Dovresti proprio leggere la nostra guida, allora, visto che ti diremo tutto sulle slot che pagano di più. Ti suggeriremo anche dove trovarle, con una lista dei migliori casinò con slot RTP alto.

Al primo posto troverai Jackpot City che, oltre ad un palinsesto molto valido, propone anche un bonus senza precedenti.

Anche gli altri siti slot che ti nomineremo hanno delle ottime caratteristiche.

Tuffiamoci ora alla scoperta delle slot online che pagano tanto, ovvero le slot con una percentuale RTP alta!

Top casinò con slot online RTP alto

1. Jackpot City (Gonzo’s Quest): Miglior slot con RTP alto in assoluto

Pro:

Palinsesto in crescita;

Più di 600 slot online;

50 free spins senza deposito;

RTP medio abbastanza alto;

Ha la licenza ADM (ex AAMS).

Contro:

Layout da rinfrescare

Al primo posto, lo abbiamo già detto, troviamo Jackpot City, un casinò online entrato nel mercato italiano solo nel 2022.

Non ti spaventare, perché questo operatore è attivo dal 1998, per cui ha molta esperienza.

Mette a disposizione del giocatore tante slot machine con una percentuale di pagamento alta, ma senza dubbio la numero uno è un popolare successo di NetEnt.

Slot online con un alto ritorno al giocatore: 5/5

Il catalogo di Jackpot City è popolato da slot machine che offrono payout corposi. Potrai scegliere, infatti, tra oltre 600 titoli, ma senza dubbio il nome di punta è Gonzo’s Quest.

Questa slot online ha un RTP 96.5%. Si tratta di una statistica più alta della media, ma, come vedremo più avanti, esistono slot che pagano anche di più.

Gonzo’s Quest è una slot online a tema avventura, in cui vestiamo i panni di un conquistador spagnolo, che si addentra nelle foreste centroamericane alla ricerca di El Dorado.

Ha una griglia 5×3, quindi ha 3 rulli, ed i simboli sono rappresentati dalle caratteristiche teste olmeche del Mesoamerica. La volatilità della slot online è bassa. Puoi anche fare pratica, visto che Jackpot City ti dà la possibilità di fare pratica con le slot machines nella versione demo.

Bonus di benvenuto 5/5

Il bonus di benvenuto di questo casinò online è probabilmente il migliore tra i casinò che ti proponiamo, considerato tutto.

Nello specifico, si tratta di un bonus sui primi 3 depositi, per un totale massimo di 1.200€ e 120 free spin. Puoi avere:

Il 100% fino a 400€ + 40 giri gratis quando effettui il primo deposito;

Il 100% fino a 400€ + 40 free spin, sulla seconda ricarica;

Il 100% fino a 400€ + 40 giri gratuiti, sul terzo versamento.

Il bonus andrà riscattato, e potrai farlo con un rollover di 1x. Poi, dovrai trasformare il Fun Bonus in Real Bonus, completando un requisito di puntata di 35x.

Potrai prelevarlo solo a seguito del soddisfacimento di un ulteriore rollover di 1x.

Altre promo: 4.8/5

Ogni successiva volta che ricarichi, puoi ancora ottenere un bonus. Se effettui un versamento dal lunedì al giovedì, avrai il 30% in più, fino a 300€.

Se invece depositi dal venerdì alla domenica, il bonus è del 75, fino a 500€.

Puoi anche partecipare alle diverse promozioni che di volta in volta verranno proposte, come quella del Free Spin Thursday. Con un deposito minimo di 15€, dal giovedì notte al venerdì mattina, otterrai anche 50 free spins.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Per effettuare un deposito, o richiedere un prelievo, puoi utilizzare:

Carte Visa, Mastercard e Postepay

eWallet di Paypal, Skrill e Neteller

Bonifici

Paysafecard, OnShop

Il deposito minimo ed il prelievo minimo ammontano entrambi a 10€.

L’accredito avverrà dopo un periodo di valutazione della richiesta di ritiro denaro, e impiegherà 24-72 ore lavorative.

Voto finale: 4.9/5

2. NetBet (Mega Joker): Slot machine con RTP più divertente

Pro:

Presente la slot con RTP più alto

Bonus 100% fino a 600€;

10€ in bonus senza deposito e 200 giri gratis;

Licenza ADM numero 15015.

Contro:

Home page troppo affollata.

Seconda piazza per NetBet, operatore nato in Italia, a Roma, nel 2008. Si tratta di un nome molto conosciuto nel nostro mercato, che oggi fa parte di un gruppo internazionale.

Si fa notare per un palinsesto molto importante, non solo a livello di slot online, ma anche per quel che riguarda le altre sezioni, come il casinò online.

La slot machine con la più alta percentuale di return to player, sul sito di NetBet è Mega Joker, la slot con la percentuale RTP teoricamente più alta in assoluto.

Slot online con un alto ritorno al giocatore: 4.9/5

Lo abbiamo già specificato, NetBet mette a disposizione dei suoi giocatori la slot con il più alto ritorno per il giocatore, ovvero Mega Joker, che ha un RTP del 99%.

Si tratta di una cifra teorica, quella impostata dallo sviluppatore della slot online, ovvero NetEnt, ma comunque è una percentuale altissima.

La slot si presenta come le classiche macchinette da bar, ed anche il design ricorda una slot da bar. I simboli sono diversi frutti, il limone, le ciliegie, l’uva, l’arancia e l’anguria.

A questi si aggiungono altri classiconi da bar, come la campana ed il numero sette. A dare il nome alla slot online ci pensa il simbolo bonus, ovvero un joker, che paga più di tutti gli altri.

Questa slot online ha una volatilità alta, ed una griglia retrò, da 3 rulli e 3 righe, e 5 linee di pagamento.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Il welcome bonus, per i giocatori che decidono di registrarsi a NetBet, è abbastanza buono.

Potrai ottenere:

10€ gratis al momento della registrazione;

100% fino a 200€ sui primi 3 depositi, 600€ potenziali in totale;

20 free spin al giorno per 10 giorni, dopo che convalidi il tuo conto gioco.

Riceverai un Fun Bonus che potrai convertire in Real Bonus dopo aver completato un requisito di puntata di 40x. Eventuali vincite ottenute col Bonus Real sono direttamente prelevabili.

Altre promo: 4.7/5

Puoi anche continuare a giocare gratuitamente ad alcune slot, grazie alla promo “Fino a 25 Giri Gratuiti”. Ti basterà effettuare almeno 20€ di deposito, inserendo il relativo codice bonus, e scoprire quanti ne hai vinti, accedendo alla slot in promo.

Se giochi almeno 10€ su Book of Ra, puoi riscattare un bonus di 5€, in Fun Bonus.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Se vuoi movimentare il tuo conto, puoi utilizzare:

Visa, Mastercard, e Postepay

Paypal, Skrill e Neteller

Bonifico bancario

Paysafecard

Potrai depositare un minimo di 10€, e prelevare con lo stesso limite minimo.

Il tempo di accredito va da 2 a 10 giorni lavorativi, in base allo strumento che usi.

Voto finale: 4.8/5

3. Bwin (Blood Suckers): migliore slot RTP alto con jackpot

Pro:

1000+ slot machine;

RTP più alto: 98%;

Bonus 1° deposito, 100% fino a 200€;

50 free spin.

Contro:

Colori troppo scuri.

Sul gradino più basso del podio abbiamo messo Bwin, un casinò online nato a Vienna, in Austria, nel 1997.

Si tratta di un operatore molto noto, anche grazie ad alcune partnership di alto livello strette nel calcio.

Ha un palinsesto molto interessante, in cui spicca Blood Suckers, una delle slot con RTP più alto di cui ci stiamo occupando. Inoltre, mette a disposizione delle ottime slot con jackpot.

Slot online con un alto ritorno al giocatore: 4.8/5

Se decidessi di iscriverti a Bwin, potrai contare su un palinsesto da oltre 1000 slot online prodotte dai migliori software developer come Play’n Go e Big Time Gaming.

Molti di questi titoli sono slot machine ad alto RTP. Tra questi, vale la pena porre l’attenzione su Blood Suckers, uno dei classici del settore.

Si tratta di una slot a tema horror, i cui simboli principali sono alcuni tra i più famosi vampiri della storia, come il conte Vlad, e Nosferatu.

Chiudono il cerchio la testa d’aglio, il libro e la pozione. La slot online ha anche un simbolo scatter ed un simbolo bonus, che, se ne compaiono 3 o più sui rulli, fanno partire delle funzionalità speciali.

Ha un RTP di 98%, 5 rulli e 3 righe, per un classico layout 5×3, 25 linee di pagamento, e bassa volatilità.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Qualora ti iscrivessi a Bwin, potrai ottenere un bonus di benvenuto sul tuo primo deposito.

In particolare, potrai avere il 100% in più del primo versamento fino a 200€.

Avrai anche 50 free spin, omaggio sempre gradito, che potrai utilizzare su Book of Ra, una popolare slot con RTP non troppo alto.

Il bonus va sbloccato con un rollover di 35x, entro 7 giorni, e poi le eventuali vincite saranno immediatamente prelevabili.

Altre promo: 4.6/5

Potrai provare altre slot online con un buon return to player, iscrivendoti ad una slot race.

Avrai 100, 200 e 500 free spin, da utilizzare sulla slot machine in oggetto. Maggiori sono le tue vincite, più scalerai la classifica. Un certo numero di posizioni riceveranno dei premi.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Per i depositi ed i prelievi, Bwin accetta:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

Bonifici

Paysafecard, ePay

PayPal

Apple Pay

Sofort

PromoCode

Trustly

Deposito minimo e prelievo minimo ammontano entrambi a 10€.

L’accredito del prelievo avverrà dopo un periodo di elaborazione della richiesta, che dura al massimo 2 giorni, usualmente. In base al metodo utilizzato, può andare da 3 a 5 giorni lavorativi.

Voto finale: 4.7/5

4. PokerStars (1429 Uncharted Seas): Ritorno al giocatore alto con bonus

Pro:

Bonus perfetto per le slot machine;

50 free spin senza deposito;

Fino a 500 giri gratis;

Oltre 4000 slot online.

Contro:

Poche promo alternative.

Medaglia di legno per PokerStars, che arriva al quarto posto nella nostra speciale classifica.

Si tratta di un casinò online nato come poker room nel 2001, ma che ha velocemente aggiunto nuove sezioni al suo palinsesto, ampliando di molto la sua offerta.

Nel suo palinsesto trova posto 1429 Uncharted Seas, una delle slot online che pagano di più, con delle percentuali RTP elevatissime.

Slot online con un alto ritorno al giocatore: 4.7/5

La pagina del catalogo di PokerStars mette in campo più di 4000 slot che pagano abbastanza bene. Tra queste abbiamo già citato 1429 Uncharted Seas, che ha una percentuale di return to player del 98,2%, ed una volatilità bassa.

Si tratta di una slot online con un layout 3×5, con dunque 3 righe e 5 rulli e 25 linee di pagamento. È una slot online a tema nautico, quindi ha per simboli i più famosi simboli della navigazione medioevale, come i mostri marini, la bussola, che fa da simbolo scatter, il sole, la luna e le stelle.

La puntata minima è di 0,10€ ed ha alcune funzionalità speciali, come il wild espandibile ed i giri gratuiti. Potrai attivare i giri gratis quando 3 scatter appaiono sulla griglia.

Bonus di benvenuto: 5/5

Se le slot che pagano bene sono il tuo target, puoi ampliare il tuo budget grazie al perfetto bonus di benvenuto offerto da PokerStars.

Potrai, in prima battuta, ottenere 50 free spin se convalidi il tuo conto gioco. Inoltre, potrai avere fino a 500 giri gratis, in funzione del primo deposito, ovvero:

Se depositi almeno 20€, avrai 200 giri gratis;

Con un versamento di almeno 30€, riceverai 300 free spin;

Ricaricando di almeno 50€, otterrai 500 giri gratuiti.

Il bonus ha un rollover particolare, che dipende dai punti bonus. Dovrai ottenere 1 punto per ogni 1€ senza deposito ricevuto, e 2 punti per ogni 1€ di bonus ricevuto.

Altre promo: 4.7/5

Per continuare a giocare gratuitamente alle slot che pagano bene potrai sfruttare la promo “Odissea negli Spin”. Se giochi almeno 50€ alle slot, potrai avere 20 giri gratis. Potrai usufruire di questo bonus per 5 volte al giorno, per un totale di 100 giri gratuiti.

Se poi incappi in una striscia sfortunata, potrai avvantaggiarti di “Apollo 20% cashback”. Effettuando 100 spin in qualsiasi gioco, potrai ottenere il rimborso del 20% delle perdite nette.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Potrai depositare e prelevare, su PokerStars, con:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

PayPal, Skrill, Neteller

Paysafecard, Neosurf

Bonifici

Apple Pay

Rapid Transfer

Ricarica Cash PokerStars.it

Potrai depositare un minimo di 10€, e prelevare con lo stesso minimo.

L’accredito ti arriverà in 3-5 giorni lavorativi.

Voto finale: 4.6/5

5. 888 Casino (White Rabbit): payout al top tra i casino con slot RTP alto

Pro:

Bonus fino a 1.000€;

50 giri gratis;

20€ senza deposito;

Payout medio molto alto;

Licenza ADM (ex AAMS) numero 15014.

Contro:

Scelta di colori da rivedere.

Chiude la nostra top 5 il casinò online proposto da 888 Casino. Tale operatore è stato fondato nel 1997 ad Antigua, una piccola isola caraibica, ad opera di due imprenditori israeliani.

Si tratta di uno dei primi siti di betting online della storia, che rapidamente ha guadagnato una grande fama a livello internazionale.

Lo abbiamo inserito in lista perché propone un programma fedeltà molto vantaggioso, e delle slot con RTP più alto, tra cui White Rabbit.

Slot online con un alto ritorno al giocatore: 4.7/5

La pagina delle slot online di 888 Casino si propone come una delle più complete ed una delle meglio organizzate.

Potrai infatti scegliere tra slot online divise per una vastità di temi, e layout, a 3 rulli, a 5 rulli o le classiche da bar.

La slot con percentuale RTP alta di punta è senza dubbio White Rabbit, una macchinetta ambientata nel mondo di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. I simboli, infatti, rappresentano i personaggi principali di questo famoso racconto.

Ad esempio, troviamo la regina di cuori, il simbolo che paga di più, lo stregatto, il cappellaio matto, il rubino, lo zaffiro, lo smeraldo ed alcuni altri.

La slot ha anche un simbolo wild ed un simbolo scatter. Il primo agisce da jolly e sostituisce tutti gli altri per formare linee di pagamento. Il simbolo scatter, invece, quando compare in 3 o più unità fa partire il bonus free spins.

Questa slot ha un RTP di ben 97,72%, 5 rulli ed un numero variabile di righe, dato che alcuni simboli possono essere più grandi di altri. Ciò porta questa slot con percentuale RTP alta ad avere un numero sterminato di linee di pagamento, come tutte le slot col sistema Megaways.

La puntata minima è di 0,10€. E la volatilità è alta, quindi si possono ottenere una vincita molto alta, ma poco frequentemente.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

L’offerta per i nuovi iscritti, proposta da 888 Casino, è molteplice.

Per prima cosa, alla registrazione potrai ottenere 20€ senza deposito.

Se ricarichi un minimo di 10€, poi, potrai ottenere il 100% in più, fino a 1.000€. Oltre a ciò, avrai anche 50 giri gratuiti, da utilizzare solo su alcuni giochi selezionati. Potrai ottenere i free spins al momento della verifica del tuo conto di gioco.

I requisiti di puntata della cifra promozionale è di 35x, da completare in 30 giorni, e poi le eventuali vincite saranno immediatamente prelevabili.

La vincita eventuale totale ottenuta tramite i giri gratis può essere prelevata dopo la soddisfazione di un rollover di 30x, in 90 giorni.

Altre promo: 4.8/5

Se volessi diventare un giocatore di 888 Casino, potrai anche optare per delle interessanti promo aggiuntive, come ad esempio “Buongiorno Lunedì”.

Grazie a questa offerta, se effettui un deposito di almeno 20€ di lunedì, potrai ottenere da 10 a 100 free spins, in base al tuo volume di gioco ed all’importo della ricarica.

Non dovrai fare altro che inserire l’apposito codice bonus, il sistema ti assegnerà casualmente un certo numero di giri gratis.

Potrai utilizzare questi free spins su alcune slot machine selezionate, e la vincita totale ottenibile ha un tetto massimo di 15€.

Metodi di pagamento: 4.5/5

888 Casino accetta pagamento tramite:

Visa, Mastercard, Postepay

Paysafecard

PayPal, Skrill, Neteller

Rapid Transfer

Apple Pay

Potrai depositare un minimo di 10€, ma il prelievo minimo è di 15€.

Il tempo di accredito dipende dalla metodologia di pagamento utilizzata, e va da 2 a 8 giorni lavorativi.

Voto finale: 4.5/5

Selezione dei casinò per le slot con RTP elevato

Slot online con un alto ritorno al giocatore

Per prima cosa, pare scontato dirlo, abbiamo scandagliato le pagine dei palinsesti alla ricerca di slot RTP percentuali alti. Abbiamo quindi considerato la slot online con un ritorno per il giocatore più alto di tutte, ed abbiamo cercato di raccontarti in dettaglio la slot online in questione.

In alcuni casi, hai anche la possibilità di fare pratica, grazie alle demo delle varie slot online.

Bonus di benvenuto e altre offerte

Alla base della nostra ricerca ci sono anche i bonus offerti dai vari casinò online. Un bonus di benvenuto rilevante è sempre ben accetto dai giocatori, che possono così giocare di più alle slot RTP elevato, senza depositare cifre eccessive.

I bonus devono essere quindi corposi, facili da utilizzare e con termini e condizioni eque.

Metodi di pagamento

Per giocare a slot online che pagano tanto, i giocatori avranno anche bisogno di movimentare il proprio conto di gioco. Devono, quindi, conoscere i metodi di pagamento accettati dai vari operatori.

È importante che questi ultimi siano legali, riconosciuti e tracciabili. Dopotutto, si parla dei tuoi soldi.

Altri fattori

Abbiamo considerato, ai fini della redazione della lista, altri fattori di un casinò online. Rientrano in questa categoria, tutti quegli elementi di contorno, volti a migliorare l’esperienza dei giocatori.

Cose come la sicurezza del portale, il palinsesto alternativo, e la presenza di un’app per giocare dai dispositivi mobili.

Come mai Jackpot City è il migliore per slot RTP alto?

Abbiamo posto Jackpot City in cima alla nostra lista.

Ci sono alcuni ottimi motivi per cui iscriversi a questo casinò online, se sei in cerca di slot online che pagano.

Ecco i principali:

Il return to player più alto arriva a 96.5%;

Il palinsesto propone già 600 titoli, ed è in costante crescita;

Il bonus di benvenuto proposto è molto elevato e vantaggioso;

Presenta una licenza ADM, ed è autorizzato a tutti gli effetti ad offrire gioco d’azzardo online ai giocatori in Italia.

Perché giocare alle slot online che pagano di piu sui siti proposti?

Se hai deciso di giocare alle slot online, sarebbe una buona idea scegliere uno dei casinò che ti abbiamo raccomandato.

Ecco perché:

Ti mettono a disposizione delle slot online con un RTP alto;

Offrono dei bonus di benvenuto molto interessanti, che ti danno la possibilità di giocare più a lungo alle slot online;

Sono controllati rigorosamente, grazie al sistema delle licenza ADM, per cui i tuoi soldi sono al sicuro;

Potrai subito provare tutte le novità ed il meglio che il settore possa offrire;

Propongono i titoli dei più importanti software developer, come Big Time Gaming, Novomatic, NetEnt e Pragmatic Play.

Domande frequenti sulle slot RTP (Return to Player) alti

Cos’è un RTP nelle slot online?

L’RTP, o return to player, è la percentuale teorica di entrate che una slot online restituisce dai giocatori, in un data quantità di spin, sotto forma di vincite, ovviamente.

Così, poniamo il caso di una slot online che abbia una percentuale RTP di 95% nell’arco di 100 spin. Supponiamo che un tot di giocatori immettano 100€ di puntate totali, nei 100 spin. Le vincite totali, all’interno di quei 100 spin, ammonteranno a 95€. Il resto verrà trattenuto dall’operatore, o per nutrire il jackpot, se la slot online ne ha uno.

Ovviamente, ogni slot online ha una propria percentuale RTP, un numero di spin a cui si riferisce, ed una volatilità specifica che guida le probabilità di vincita.

Si tratta, poi, di numeri teorici, ovvero così come sono impostati nel motore di gioco dal software developer. Ogni mese, poi, vengono pubblicati i dati reali in base alle vincite effettive degli utenti.

Cos’è la volatilità di una slot online?

La volatilità, o varianza, di una slot online ci indica l’importo e la frequenza delle vincite ad una slot online. Insieme alla percentuale RTP, la volatilità è usata per capire quanto e come si può vincere alle slot machines.

Una slot online a varianza bassa avrà vincite più basse, ma più frequenti. Una slot online a volatilità alta avrà vincite più corpose, ma meno frequenti. Esistono anche slot online a varianza media.

Le slot online sono truccate?

No, le slot online non sono truccate. Tutte le slot machine, infatti, nei loro motori devono contenere un RNG, ovvero random number generator. Questo algoritmo fa sì che escano solo numeri casuali, assicurando, così, risultati imprevedibili e, ovviamente, casuali.

Ciò rende le slot online non truccate e non manipolabili.

Comparazione dei 5 migliori siti di slot online che pagano tanto

Jackpot City: propone un catalogo da oltre 600 slot online, ed un bonus di benvenuto fino a 1.200€ e 120 giri gratis. Ti offre il bonus del 100% in parti uguali sui primi 3 depositi. Potrai trovare slot online con RTP elevati ed una volatilità media, per cercare vincite elevate.

NetBet: mette a disposizione un bonus in parti uguali sui primi 3 depositi, ovvero il 100% fino a 600€. Potrai avere anche 10€ in soldi gratis, e 200 giri gratuiti da utilizzare alle slot online con alte probabilità di vincita. Il palinsesto, infatti, propone più di 1000 slot online.

Bwin: il catalogo di giochi ti mette di fronte a 1000+ slot machine con alto payout come Blood Suckers, o macchinette alla quale potrai provare a vincere ottimi jackpot. Il bonus di benvenuto è composta da una maggiorazione del 100% del primo deposito fino a 200€. Avrai anche 50 giri gratis per Book of Ra.

PokerStars: questo operatore propone un welcome bonus perfetto, se stai cercando una slot che paga tanto, come 1429 Uncharted Seas e White Rabbit. Infatti, potrai avere 50 free spin senza deposito, quando convalidi il tuo conto gioco. Avrai anche un bonus fino a 500 giri gratis in funzione del primo deposito.

888 Casino: il palinsesto mette a disposizione circa 2000 titoli, tra cui molti ad RTP elevato. Il bonus di benvenuto è piuttosto ricco, e prevede una maggiorazione del tuo primo deposito qualificante. Potrai avere, infatti, il 100% in più fino a 1.000€. Otterrai anche 50 giri gratuiti, quando convalidi la tua identità. Avrai anche 20€ senza deposito se ti registri.

Iscriversi per provare le slot con un RTP elevato

Se volessi provare una macchinetta con RTP elevato, non devi fare altro che iscriverti al portale di uno dei migliori casinò online che ti abbiamo raccomandato.

Ti lasciamo qui una guida utile, che abbiamo composto utilizzando il form di Jackpot City, la nostra numero 1.

Step Uno: Accesso al casino online

Entra sul portale di Jackpot City;

Clicca sul tasto giallo in alto a destra “Registrati”;

Immetti il codice fiscale, o fallo calcolare al sistema in seguito.

Step Due: Inserimento dei dati anagrafici

Immetti nome, cognome data e luogo di nascita;

Correggi o conferma il codice fiscale che il sistema ha calcolato;

Crea i dati del tuo conto gioco, username, password, domanda di sicurezza etc;

Digita un indirizzo e-mail ed un telefono cellulare;

Inserisci la residenza ed i dati di un documento valido.

Step Tre: Conferma, convalida e deposito

Leggi ed accetta le informative su termini e condizioni generali del sito;

Clicca su “Registrati”;

Conferma l’indirizzo mail ed effettua il login;

Manda una copia fronte retro del documento usato in fase d’iscrizione;

Vai alla cassa e seleziona un metodo di deposito;

Digita i dati del tuo strumento finanziario e ‘importo che vuoi ricaricare;

Conferma l’operazione e comincia a divertirti!

Cerchi ancora le slot online con RTP più alto?

Siamo giunti al termine di questa guida alle migliori slot online con alto RTP, e sui casino online dove puoi trovarle.

Le slot con RTP più alto sono Mega Joker, Blood Suckers, 1492 Uncharted Seas. Una altra buona opzione è Blood Suckers 2, seguito della popolare slot a tema horror.

In base alle nostre ricerche, potrai trovarne molte di queste su Jackpot City. Questo casino online mette a disposizione anche un bonus di benvenuto ricco da 1.200€ e 120 free spin.

Cerca di fare pratica prima di giocare ad una slot online, cerca di gestire bene il tuo budget, e non inseguire le perdite.

Gioca responsabilmente alle slot online che pagano di più e il divertimento sarà senza limiti.