Psoriasi e vitamina D: scoperta una nuova possibile associazione

Psoriasi: secondo un nuovo studio, livelli più bassi di vitamina D nei campioni di sangue sono stati associati all’aumento della gravità della malattia cutanea

Tra quasi 500 pazienti statunitensi con psoriasi, livelli più bassi di vitamina D nei campioni di sangue sono stati associati all’aumento della gravità della malattia cutanea, supportando il ruolo della vitamina D nella patogenesi e nella progressione della psoriasi. Sono i risultati di una ricerca presentata a NUTRITION 2023, il congresso dell’American Society for Nutrition.

«Le creme contenenti vitamina D stanno emergendo come nuove terapie per la psoriasi, ma di solito richiedono la prescrizione di un medico» ha dichiarato la coautrice Rachel Lim della Warren Alpert Medical School della Brown University. «I nostri risultati suggeriscono che una dieta ricca di vitamina D o una sua supplementazione orale possono essere di beneficio per i pazienti affetti da psoriasi».

Analisi dell’associazione tra vitamina D e gravità della psoriasi

Il team di ricerca è stato guidato dall’autore senior Eunyoung Cho, professore associato presso il Dipartimento di Dermatologia della Warren Alpert Medical School, che studia il ruolo della nutrizione e dei fattori ambientali nel cancro della pelle e nelle malattie infiammatorie cutanee come la psoriasi. Si pensa che la vitamina D sia coinvolta nello sviluppo delle malattie della pelle influenzando la risposta immunitaria dell’organismo attraverso effetti diretti sulle cellule coinvolte nella riparazione della cute.

«Con il crescente interesse del pubblico per l’integrazione vitaminica, abbiamo voluto esaminare ulteriormente la connessione tra i livelli di vitamina D e la gravità della psoriasi» ha affermato Cho. «Poche ricerche hanno studiato questa associazione in gruppi di persone, specialmente nelle grandi popolazioni statunitensi, altre hanno esaminato questa relazione solo dal punto di vista della nutrizione clinica»

I ricercatori hanno valutato le associazioni tra i livelli di vitamina D e la gravità della psoriasi in un campione rappresentativo a livello nazionale di oltre 40mila adulti statunitensi iscritti alla National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) tra il 2003 e il 2006 e tra il 2011 e il 2014.

Hanno quantificato la gravità della psoriasi in funzione dell’area corporea interessata dalla malattia (BSA) e hanno misurato i livelli di vitamina D tramite esami del sangue. Hanno inoltre raccolto informazioni su covariate come età, sesso, razza, indice di massa corporea e abitudine al fumo.

Bassi livelli di vitamina D correlati a psoriasi più grave

Complessivamente hanno identificato 491 casi di psoriasi. Dopo l’aggiustamento per le covariate, hanno osservato una tendenza lineare tra l’aumento della gravità della psoriasi e la riduzione dei livelli sierici di vitamina D. I pazienti con meno superficie corporea interessata dalla psoriasi avevano i livelli medi di vitamina D più alti (67 nmol/l), mentre quelli nel gruppo con BSA più elevato avevano i livelli medi di vitamina D più bassi (56 nmol/l, P=0,03).

I ricercatori hanno riscontrato una tendenza simile quando hanno valutato la percentuale di pazienti con carenza di vitamina D in base alla BSA, dove sono stati classificati come carenti di vitamina D il 25% dei soggetti nel gruppo BSA più basso rispetto al 39% di quelli nel gruppo BSA più alto.

«I risultati supportano il ruolo della vitamina D nella patogenesi della psoriasi» ha osservato Cho. «Gli analoghi topici della vitamina vengono già utilizzati per trattare la malattia, ma prima che vengano formulate delle raccomandazioni mediche precise sull’uso di integratori orali di vitamina D in questi pazienti sono giustificate ulteriori ricerche, come ampi studi clinici randomizzati»

«In precedenza solo uno studio pubblicato nel 2013 ha utilizzato i dati della survey NHANES per analizzare la relazione tra vitamina D e psoriasi» ha fatto presente Lim. «Con questa ricerca abbiamo aggiunto dati più recenti, che hanno più che triplicato il numero di casi di psoriasi analizzati, rendendo i nostri risultati più aggiornati e statisticamente più rilevanti rispetto a quelli finora disponibili».

Referenze

Lim RK, et al. Association of serum vitamin D levels and psoriasis severity: An analysis of the US National Health and Nutrition Examination Survey. Presented at: NUTRITION; July 22-25, 2023; Boston.