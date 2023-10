Marco Pelle con “Statuesque” alla serata di gala della Fondazione Milano per la Scala

Marco Pelle presenta “Statuesque” alla serata di gala della Fondazione Milano per la Scala. A danzare 7 primi ballerini e solisti scaligeri

Sarà il coreografo e Accademico Olimpico Marco Pelle il 19 ottobre ad avere il compito di stupire i numerosi presenti alla serata annuale di gala della Fondazione Milano per la Scala. Il suo Statuesque, il progetto video da lui coreografato e diretto in omaggio al grande scultore Antonio Canova a 200 anni dalla morte, sarà per l’occasione tradotto in spettacolo teatrale per i suggestivi spazi dei Laboratori Ansaldo del Teatro alla Scala. Una scelta non casuale poiché nelle ex officine Ansaldo si trovano la maggior parte delle lavorazioni artigianali del teatro scaligero, dalla sartoria alla scultura, dalla termoformatura alla falegnameria. Un luogo che pullula di scenografie e costumi di opere e balletti, uno spazio che ricorda il lavoro dietro le quinte, quello delle prove di regia, e che al tempo stesso è così legato alla statuaria e alla bellezza da diventare un palcoscenico ideale per questo lavoro.

“Statuesque rappresenta per me un culmine e una partenza”, spiega il coreografo residente del New York Theatre Ballet e Academic Fellow Bocconi. “Un culmine perché finalmente ho la possibilità di unire il mio amore per la storia dell’arte e per lo studio con la passione che guida la mia vita: la danza. E certo una partenza, perché con questo progetto sto esplorando una nuova vena espressiva e formando una mia personale consapevolezza di cosa significhi creare bellezza”.

Statuesque nasce nel 2022 dal desiderio di celebrare il rapporto intrinseco tra scultura e danza ed è stato commissionato dal Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di NY e Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Washington DC, Fabio Finotti, e registrato all’interno dell’Ambasciata Italiana di Washington DC. Il progetto è composto da una serie di dieci video, registrati e editi dalla Awen Films di New York, in cui i due ballerini si esibiscono in coreografie ispirate a svariati gruppi marmorei, da Amore e Psiche di Canova, alla Pietà di Michelangelo, dall’Estasi di Santa Teresa d’Avila di Bernini, al Cristo Velato di Sammartino.

A portare in scena le coreografie per questa Serata di gala saranno sette primi ballerini e solisti d’eccezione, tutti scaligeri: Martina Arduino con Marco Agostino, Agnese Di Clemente con Claudio Coviello, Antonella Albano con Gioacchino Storace, Gabriele Corrado. Le scenografie sono di Angelo Sala e il video e light concept di Marco Filiberck, sia per la performance che per la cena di gala a seguire, con la supervisione del Direttore Allestimento Scenico del Teatro alla Scala, Franco Malgrande. All’interno del programma anche la prima europea di Safe from Sleep, ballata per l’occasione da Gabriele Corrado. È la prima volta che la Fondazione Milano per la Scala commissiona la realizzazione dell’intera serata a un unico coreografo.

“Ringrazio profondamente la Fondazione per avermi affidato il gala annuale”, conclude Marco Pelle “Poter trasformare Statuesque, nato come progetto video, in progetto teatrale, è un sogno che si avvera, una sfida spaventosa ed elettrizzante al tempo stesso. Sono onorato di poter condividere con il pubblico questo mio volo pindarico tra storia dell’arte e danza”.

La serata si aprirà con un pas de deux tratto dal balletto Lo Schiaccianoci con la coreografia di Frédéric Olivieri, Direttore del Dipartimento Danza dell’Accademia Teatro alla Scala e sarà interpretato da due giovani allievi: Laura Farina e Bruno Garibaldi.

Al termine dello spettacolo è prevista una cena placée, il cui ricavato della serata andrà, parte a sostegno degli spettacoli che Milano per la Scala sosterrà la prossima stagione e parte per borse di studio per l’Accademia Teatro alla Scala. L’allestimento scenografico dello spazio in cui si svolgerà la cena è stato curato dallo stesso Marco Pelle.