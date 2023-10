Logistica: MOL inaugura il suo primo magazzino in Africa

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) e la sua consociata MOL Logistics Co., Ltd. (MLG) hanno annunciato il lancio del loro primo magazzino in Africa, situato a Nairobi, in Kenya

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) e la sua consociata MOL Logistics Co., Ltd. (MLG) hanno annunciato il lancio del loro primo magazzino in Africa, situato a Nairobi, in Kenya. Il magazzino, che è operativo dal mese di luglio 2023, è autorizzato a trattare anche alimenti, medicinali e liquori.

Il magazzino è situato in una posizione strategica, a soli 15 minuti di auto dall’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta, il più grande del Kenya. È inoltre adiacente al Nairobi Inland Container Depot, un importante centro logistico regionale.

La presenza del MOL Group in Kenya è già consolidata, grazie alla presenza di una sussidiaria locale, MOL Shipping (Kenya) Ltd., e della filiale di MLG a Nairobi, che offre anche servizi di spedizioni marittime e aeree da/per l’Africa.

Con l’apertura di questo nuovo magazzino, il MOL Group intende rafforzare la sua presenza in Kenya e in Africa, in linea con le strategie di sviluppo del piano aziendale BLUE ACTION 2035.