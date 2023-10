Leggings, calze e gambaletti a compressione graduata: un ausilio per la nostra salute venosa

Negli ultimi anni si è rivelata la consapevolezza di indossare leggings, calze e gambaletti compressivi sia per una questione di moda sia una parentesi di benessere. Sebbene molte persone indossino questi indumenti per motivi specifici, essi offrono anche vantaggi significativi per la nostra salute venosa.

Non a caso, gli indumenti a compressione, come i leggings, le calze e i gambaletti, agiscono esercitando una pressione sulle gambe, la quale a sua volta migliora il flusso sanguigno e a previene il ristagno del sangue nelle vene.

Ciò può essere particolarmente vantaggioso per chi soffre di patologie come le vene varicose o la trombosi venosa profonda. Ma anche per chi trascorre troppe ore seduto o in piedi. Tuttavia, è necessario scegliere un prodotto di qualità, magari prodotto in Italia, come gli articoli compressivi proposti dall’e-commerce RelaxsanShop , il cui nome è già tutto un programma.

Il benessere generato dalla compressione graduale

La funzione principale degli indumenti compressivi è quella di fornire una compressione graduata, ovvero esercitare una pressione massima alle caviglie e diminuirla gradualmente risalendo la gamba.

Ciò contribuisce a promuovere la circolazione sanguigna, aiutando i muscoli e le vene a spingere il sangue verso il cuore. Migliorando il flusso sanguigno, gli indumenti compressivi contribuiscono così ad alleviare sintomi quali gonfiore delle gambe, dolore e affaticamento, nonché a limitare l’accumulo di cellulite.

Difatti, quando stiamo in piedi o seduti per lunghi periodi, la gravità può causare l’accumulo di sangue nelle estremità inferiori. Questo può portare allo sviluppo di vene varicose, che sono vene ingrossate e contorte che spesso appaiono blu o viola sulla superficie della pelle.

Invece, l’ausilio di leggings, calze e gambaletti compressivi riducono fin dai primi utilizzi la pressione venosa e, al contempo, promuovono il meccanismo del ritorno venoso. Inoltre, per i soggetti già affetti da vene varicose, gli indumenti compressivi si caratterizzano per alleviare i sintomi e rallentare la progressione della patologia.

Chi trae beneficio dall’uso dei capi compressivi?

La trombosi venosa profonda è una condizione che può trarre beneficio dall’uso di indumenti compressivi, poiché evita la formazione di un coagulo di sangue in una delle vene profonde del corpo, più comunemente nelle gambe.

Questa condizione può essere pericolosa per la vita se il coagulo si libera e raggiunge i polmoni, trasformandosi in un’embolia polmonare. Perciò, i leggings, le calze e i gambaletti a compressione hanno l’obiettivo di eliminare la formazione di coaguli.

È importante notare che non tutti gli indumenti compressivi sono uguali. Il livello di compressione fornito da questi indumenti può variare, per cui si consiglia di scegliere un prodotto sanitario garantito e adeguato alle proprie esigenze specifiche.

Altresì, i capi devono calzare correttamente, in quanto un indumento non perfettamente aderente potrebbe non fornire i benefici desiderati e potrebbe addirittura causare disagio o altri problemi.

Essendo un prodotto sempre più richiesto, si presentano con un’estetica di tutto rispetto, tanto da poter sfruttare i capi sia in contesti formali, sia in contesti informali. Pertanto, a discrezione del consumatore, si possono scegliere indifferentemente legging, calze o gambaletti per promuovere uno stile di vita più consapevole e mirato al benessere.