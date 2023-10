Il Perfetto Perfect Serve: assaggia Brancamenta ghiacciato e assapora il brivido di piacere intenso

I più attenti agli eventi mondani, e in generale gli amanti delle novità, si saranno accorti che quest’estate in giro per le più belle spiagge d’Italia, da nord a sud della penisola, alcuni influencer dotati di bottiglia e bicchieri Brancamenta erano alla ricerca del “Perfect Serve”.

Su questo tema si potrebbe aprire un dibattito: esiste davvero il modo perfetto di servire un amaro o tutto è da rimettersi al gusto del singolo?

Brancamenta è un liquore italiano di altissima qualità noto per il suo sapore distintivo e la sua ricca storia. La sua origine risale agli anni Sessanta quando Fratelli Branca Distillerie decise di sperimentare e creare qualcosa di unico rispetto alla ricetta segreta che aveva dato vita al Fernet-Branca, il famoso e tradizionale capolavoro della famiglia. L’idea di base era di aggiungere la menta piperita piemontese come ingrediente distintivo, dando vita a un liquore che offrisse una freschezza senza pari e il cui consumo fosse adatto ad ogni stagione dell’anno.

Il suo aroma ricco e la sua versatilità hanno reso nel tempo Brancamenta perfetto per essere gustato in molteplici modi: liscio rigorosamente con ghiaccio o anche abbinato ad altri ingredienti per costruire sapori complessi nei tanti cocktail cui da vita. Ognuno può gustarlo come vuole, ma il matrimonio felice di Brancamenta con il ghiaccio è un dato che non può passare inosservato. Ecco perché la stessa azienda produttrice indica il “Perfect Serve” per il suo liquore alla menta, semplice e allo stesso tempo straordinario:

Brancamenta

Ghiaccio

Una foglia di menta (facoltativa, per guarnire)

In questa “ricetta vincente” ciò che conta è:

La scelta del bicchiere: Inizia con la scelta del bicchiere giusto. Un bicchiere che abbia la forma ideale per enfatizzare l’aspetto estetico della bevanda e per raccoglierne le sue peculiarità. È il bicchiere che viene scolpito nel ghiaccio, quello che tutti conosciamo;

Il Ghiaccio: Riempire il bicchiere con cubetti di ghiaccio fresco. Il ghiaccio è essenziale per mantenere Brancamenta alla temperatura perfetta per il servizio: ghiacciato;

Versare con stile: Brancamenta va versato lentamente sul ghiaccio. La quantità può variare in base alle preferenze personali, ma generalmente si consiglia di riempire il bicchiere per circa un terzo con il liquore.

Guarnizione, facoltativa. Per un tocco decorativo, si può aggiungere una foglia di menta come guarnizione, per ricordare il forte richiamo della menta fresca piperita piemontese, la più pregiata al mondo.

Mescolare con delicatezza. Per permettere a Brancamenta di mescolarsi con il ghiaccio. Questo processo unirà i due attori di questo matrimonio vincente, svelando gradualmente la complessità di aromi e sapori del liquore alla menta.

Una volta preparato è il momento di assaporare il brivido di piacere intenso che Brancamenta offre: il primo sorso sarà una sorpresa, con la freschezza della menta che si mescola delicatamente con le note aromatiche delle erbe, poi ci sarà un’esplosione di sapore e gusti.

Brancamenta ghiacciato, servito e preparato nel modo giusto, è molto più di un liquore alla menta: è un’esperienza multisensoriale che permette di assaporare la tradizione e l’innovazione italiane in ogni sorso. E tu? Lo senti il brivido?