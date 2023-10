I 10 migliori casino roulette online per varietà di giochi di roulette e bonus per i giocatori italiani

Vuoi giocare alla roulette online? Abbiamo preparato per te una lista dei migliori casinò online per varietà di roulette disponibili in Italia.

Abbiamo valutato questi brand anche per la ricchezza delle loro promozioni, dei loro palinsesti e delle metodologie di pagamento, ma non solo.

Possiamo anticiparti che il migliore risulta essere Jackpot City. Riesce a sovrastare gli altri per un welcome bonus abbastanza ricco, e soprattutto per un palinsesto di roulette molto buono.

La pallina non si sa mai dove possa cadere, per cui non tralasciare gli altri nomi in lista!

I migliori casinò per roulette online

1. Jackpot City: miglior casino per le roulette online

Pro:

Bonus 100% primo deposito fino a 400€;

Circa 10 varianti di roulette;

VIP Club vantaggioso;

Servizio clienti con live chat;

Tornei periodici e promo giornaliere;

Licenza ADM numero 15243.

Contro:

Solo 6 fornitori di giochi.

Jackpot City è un casinò online nato nel 1998, ma che è arrivato in Italia solo nel 2022. I giocatori del nostro paese potrebbero quindi non conoscere questo brand, che ha la concessione ADM numero 15243.

A livello globale, però, soddisfa i palati più fini in fatto di gioco d’azzardo e roulette online. Potrai avventurarti nella Città dei Jackpot, cercando di sfruttare tutti i vantaggi offerti da questo casinò online.

Riesce a stare al primo posto per un welcome bonus di tutto rispetto, ed un palinsesto molto buono.

Varietà di roulette: 4.8/5

Tra le pagine dei giochi da tavolo, potrai muoverti facilmente grazie al menù sulla colonna di sinistra. Potrai trovare ben 9 varianti del popolare gioco ideato da Blaise Pascal.

Immancabile la roulette americana, con uno zero ed un doppio zero, proprio come nei casinò di Las Vegas. Potrai sperimentare anche la French Roulette, vera e propria antenata della americana, con la particolare regola detta “la partage”.

Da non perdere, poi, la pagina di casinò live dedicata alle roulette online. Potrai scegliere tra 3 varianti del gioco della roulette.

Bonus di benvenuto: 5/5

Jackpot City ci propone un’offerta tripla, del 100% sul primo deposito fino a 400€ e 40 free spin. Potrai utilizzarlo sui primi 3 depositi, portando così il bonus fino ad un potenziale 1200€ e 120 free spin.

Potrai avere anche 50 giri gratuiti quando convalidi il tuo account.

La cifra promozionale va sbloccata giocando interamente l’importo depositato, e viene sotto forma di Fun Bonus. Ciò vuol dire che dovrai completare un requisito di puntata di 35x, e poi diventerà Bonus Reale.

Se vuoi prelevare la cifra promozionale, poi, dovrai rigiocare una ulteriore volta il Real Bonus ottenuto in precedenza.

Altre offerte: 4.5/5

Dopo aver sfruttato appieno il pacchetto iniziale per il casino, potrai anche rivolgere il tuo sguardo sulle promozioni alternative.

Tra queste, la più gettonata da chi è interessato a giocare alla roulette online è la cosiddetta “Offerta settimanale”. Sfruttando questa promo, su tutti i depositi effettuati tra il lunedì ed il mercoledì, otterrai il 30% in più, fino a 200€ totali.

Al pari del welcome bonus, dovrai sbloccare la cifra promozionale con un rollover di 1x, trasformare il Fun Bonus con un requisito di puntata di 35x, e prelevarlo dopo un ulteriore 1x di rollover.

Attenzione anche alle promo periodiche, attive in particolari periodi dell’anno, come le festività natalizie o il 1° Maggio.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Per movimentare il tuo conto di gioco, puoi far uso di uno dei seguenti strumenti finanziari:

Carte di credito Visa, Mastercard e Postepay

Bonifici bancari

eWallet quali Paypal, Skrill e Neteller

Paysafecard, OnShop

Potrai effettuare un deposito minimo di 10€, e prelevare la stessa cifra minima.

L’accredito avverrà dopo un periodo di valutazione della richiesta, che può durare 24-72 ore lavorative.

Valutazione finale: 4.9/5

2. NetBet: miglior casinò live per le roulette online

Pro:

40+ varianti di roulette live;

Bonus benvenuto fino a 210€ + 100 free spin;

Presente anche un bonus senza deposito

Assistenza clienti anche via Whatsapp;

Roulette live in italiano;

Licenza ADM numero 15015.

Contro:

Layout della grafica arretrato.

Nel 2008, agli albori del gioco d’azzardo in Italia, comparve all’orizzonte NetBet, lanciato dalla BPG S.r.l.

Grazie al suo casinò live di altissima qualità, riesce a soddisfare tantissimi giocatori appassionati di questa variante. Anche il pacchetto iniziale ci sembra molto interessante, sicuramente meglio di tanti altri casinò online.

Se è la roulette online che cerchi, il casinò live di NetBet saprà coccolarti con le sue numerose varianti.

Varietà di roulette: 5/5

Come detto, se cerchi un sito che offra un ottimo casinò live, su NetBet avrai pane per i tuoi denti.

Grazie alle oltre 25 versioni di questo gioco, tra roulette live e tavoli da gioco della roulette, potrai sempre trovare ciò che cerchi. Non mancano le popolarissime European Roulette e la French Roulette.

Potrai anche cercare di evitare la doppia casellina verde dello zero, nell’american roulette.

Nel casinò live, inoltre, potrai optare per ben 3 varianti di roulette in lingua italiana.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Se dovessi decidere di registrarti al sito di NetBet, potrai ricevere una promozione tripartita.

Per prima cosa, potrai ricevere 10€ in soldi gratis senza deposito. Non devi far altro che iscriverti inserendo l’apposito codice promozionale.

Quando effettui il primo deposito, poi, potrai ottenere il 100% in più sul primo deposito, fino a 200€.

Quando convalidi la tua identità, tramite invio di un documento, potrai avere anche 100 free spin.

Tutte queste cifre hanno un requisito di puntata di 45x, che trasformano il Fun Bonus in Bonus Reale. Dovrai giocarlo per una ulteriore volta, se vorrai prelevare il bonus.

Altre offerte: 4.6/5

Per il giocatore che opta frequentemente alle roulette live, NetBet ha previsto un’apposita promozione periodica. Nota bene che, in quanto periodica, alle volte potrebbe non essere attiva.

Ad ogni modo, questa promo prevede un cashback del 25% sulle perdite nette riportate alle roulette live.

Molto vantaggiosa è anche la promozione “Porta un Amico”. Facendo iscrivere un amico, potrete entrambi ricevere 10€. Al secondo amico ricevi 20€, al terzo 30€ e così via.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Per effettuare depositi e prelievi, NetBet accetta le seguenti modalità:

Carte di credito Visa e Mastercard, e prepagate Postepay

Bonifici

Paysafecard

eWallet di Paypal, Skrill e Neteller

Il deposito minimo è di 10€, ed anche i prelievi hanno lo stesso limite minimo.

Dopo aver richiesto un ritiro di soldi, poi, dovrai attendere l’elaborazione da parte del casinò online, che può durare da 2 a 10 giorni lavorativi, a seconda dello strumento utilizzato.

Valutazione finale: 4.8/5

3. LeoVegas: miglior roulette online in Italia per welcome bonus

Pro:

Welcome bonus casinò fino a 1500€ su 3 depositi + 200 giri gratis;

50+ varianti di roulette online;

Molti giochi di roulette e da tavolo esclusivi;

Casinò online pluripremiato;

Licenza ADM numero 15011.

Contro:

Requisiti di puntata abbastanza alti.

LeoVegas è una stella nel panorama del betting online italiano. Il casinò online è presente nel mercato italiano dal 2006, ed infatti ha l’autorizzazione dell’ADM numero 15011, una delle prime rilasciate.

Grazie alle partnership strette all’interno del mondo del calcio, è un casinò online molto conosciuto in Italia. Da segnalare, infatti, la recente sponsorizzazione dell’Inter, grazie alla quale è stata creata anche una promo dedicata.

Questo casinò online risalta per il suo welcome bonus del casinò live, che vedremo più avanti.

Varietà di roulette: 4.9/5

Nel palinsesto di LeoVegas potrai scegliere tra più di 60 varianti di roulette. Accanto alle opzioni più famose, come la roulette francese e la roulette europea, potrai trovare anche varianti più particolari, come la Live Football Roulette o la XXX Lightning Roulette.

Potrai quindi sperimentare la partage, o finire “en prison”, oppure fare una puntata su un numero secco e sperare che la pallina si fermi proprio sulla casella corrispondente.

Da segnalare anche le tante possibilità offerte dal casinò live, con parecchi tavoli gestiti in italiano, e, vero gioiello della corona, tavoli esclusivi di LeoVegas.

Nel catalogo trovano tanto spazio anche le slot machine, prodotte da software developer come NetEnt, Playtech e Pragmatic Play.

Bonus di benvenuto: 5/5

Il welcome bonus messo a disposizione da LeoVegas propone una maggiorazione sui primi 3 depositi. In particolare, avrai:

il 100% sul primo deposito, fino a 350€ + 50 giri gratis

il 100% sul secondo versamento, fino a 500€ + 75 free spin

il 100% sulla terza ricarica, fino a 650€ + 75 giri gratuiti

Dovrai sbloccare il bonus, giocando 35 volte l’importo del deposito, che diverrà subito Bonus Reale, da rigiocare una sola volta, se vuoi ritirarlo.

Altre offerte: 4.7/5

Se desideri giocare alle roulette live, puoi anche fare affidamento sulla promo “Live Plus”.

Ogni giorno potresti ricevere il 50% in più, fino a 150€, dei depositi effettuati. Potrai utilizzare l’importo bonus sui giochi di casinò live ed i game show.

Grazie a “Super Night”, poi, se depositi tra le 21 e l’1 del mattino di martedì e giovedì, potresti ottenere il 75% in più, fino a 75€, ancora per il casinò live.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Per tutti i tuoi depositi e prelievi, puoi optare per:

Visa, Mastercard

Bonifico bancario

Paysafecard

PayPal, Skrill

Sofort, Apple Pay, Klarna, Trustly

Il minimo depositabile è 10€, ma il prelievo minimo è di 20€. Assicurati di aver completato i requisiti di puntata delle promozioni.

Per i tuoi soldi potrai dover attendere fino a 5 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.7/5

4. PokerStars: VIP Club al top tra i migliori roulette online italiani

Pro:

VIP Club al top;

Bonus da 550 giri gratis;

Codice promo disponibile;

Circa 20 roulette online di vario tipo;

Servizio clienti attivo 24/7;

Licenza ADM numero 15023.

Contro:

Welcome bonus solo per le slot machine.

PokerStars nacque nel 2001 come poker room, e nel corso degli anni ha saputo legare la sua immagine a quella di campioni come Buffon e Shevchenko.

In seguito ha ampliato la sua offerta, aggiungendo slot machine e giochi da tavolo come roulette online, blackjack e altri giochi da casinò.

Durante gli anni di attività ha raggiunto oltre 50 milioni di utenti a livello mondiale, ed ad oggi ha sede all’Isola di Man, piccola terra emersa semiautonoma tra le due più grandi isole britanniche.

Varietà di roulette: 4.6/5

Il palinsesto creato da PokerStars è per quei giocatori che preferiscono il casinò online, in luogo del poker. Nel catalogo, alla sezione di roulette online, vediamo i giochi di roulette live sovrastare per numero e qualità quelli “classici”.

Per quel che riguarda i tavoli live, infatti, le opportunità sono una decina, ma non si punta sulle classiche varianti, come la roulette americana o la roulette europea.

Ciò che salta all’occhio, infatti, è la collezione di varianti particolari, come la Quantum Roulette Live o la Mega Fire Blaze Roulette, che incrocia la classica roulette con una popolare slot.

Da non perdere, poi, le roulette online gestite da croupier di lingua italiana, e le roulette live create in esclusiva per PokerStars.

Bonus di benvenuto: 4.3/5

Se cerchi un welcome bonus per le tue puntate alla roulette, su PokerStars rimarrai deluso.

L’operatore con la stella, infatti, mette in campo 50 giri gratis senza deposito, e fino a 500 free spin in funzione del deposito:

Con un deposito tra 10€ e 24,99€, avrai 100 giri gratis;

Depositando tra 25€ e 49,99€, avrai 250 free spins;

Con un versamento di 50€ e più, avrai 500 giri gratuiti.

C’è di buono che puoi utilizzare questa promo sui prodotti di fornitori come NetEnt, Evolution Gaming e tanti altri.

I requisiti di puntata sono piuttosto arzigogolati, per cui non ci dilungheremo troppo, devi solo sapere che si basano sui punti bonus. Tali punti sono assegnati in funzione del volume di scommesse.

Altre offerte: 4.4/5

Se non dovessi essere soddisfatto del welcome bonus, potrai optare per alcune buone offerte dirette ai giochi di casino.

Grazie ad Apollo Cashback, se effettui 100 spin in qualsiasi gioco, potrai ottenere un rimborso del 20% delle perdite.

Puoi anche partecipare ad una live casino race, e dovrai scalare la classifica di utenti partecipanti. Come? Guadagnando punti in base al volume di puntate generato.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Tra i metodi di pagamento accettati da PokerStars, troviamo:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

Ricarica Cash PokerStars.it

PayPal, Skrill, Neteller

Bonifico bancario

Apple Pay

Rapid Transfer

Paysafecard, Neosurf

Il minimo depositabile è 10€, e puoi anche optare per il “Deposito Veloce” per ricaricare in pochissimi clic.

Il prelievo minimo ammonta anch’esso a 10€, ed il tempo di accredito è diverso a seconda della metodologia prescelta.

Valutazione finale: 4.5/5

5. William Hill: Miglior roulette online da croupier in lingua italiana

Pro:

Casinò live dalle infinite possibilità;

Welcome bonus fino a 1020€ + 200 giri gratuiti;

Esperienza da vendere nel mondo del gioco d’azzardo;

Assistenza clienti con chat dal vivo;

Licenza ADM numero 15038.

Contro:

Palinsesto casinò online molto confusionario.

William Hill è un operatore nato in Inghilterra negli anni ‘30. Questo ci parla di un casinò online che ha una lunghissima esperienza ed ha guidato i cambiamenti nel suo settore.

Noto per le sue scommesse sportive, ha in seguito aumentato la sua offerta, aggiungendo il divertimento offerto dai giochi di casinò online. Arrivò nel mercato italiano nel 2011, da leader del mercato, e con il palinsesto già sviluppato.

In seguito sviluppò anche un suo casinò live, ed entra nella nostra classifica proprio per questa sua caratteristica.

Varietà di roulette: 4.5/5

Nel catalogo di William Hill possiamo notare un’offerta molto ben segmentata, forse anche troppo, cosa che rende le pagine del casinò online un po’ confusionarie.

Ad ogni modo, potrai giocare alla roulette online in tutte le sue forme, dalla European Roulette alla French Roulette, passando per una variante molto particolare, la Gem Roulette, trovabile solo su William Hill.

Nel casinò live, poi, albergano quasi 30 opzioni, tra cui alcune anche condotte da croupier di lingua italiana.

Accanto a questo troviamo degli incroci, tra roulette online e slot, come ad esempio la già citata Mega Fire Blaze Roulette e la Age of the Gods Roulette. Il divertimento è assicurato, anche in virtù del jackpot a 6 cifre disponibile su quest’ultima.

Potrai così ammirare la pallina che danza sui numeri, sperando che si fermi proprio sul numero su cui hai giocato, in qualsiasi variante tu voglia giocare.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Il welcome bonus che ci presenta William Hill è diviso in 3 parti, per un potenziale di 1020€ più 200 free spins.

Per prima cosa, hai la possibilità di avere i 200 giri gratuiti alla verifica del conto gioco.

Poi, in base a quanto depositi, puoi ottenere una maggiorazione:

Versando tra i 10 ed i 39€, avrai il 25% in più, fino a 10€;

Da 40€ 99€, otterrai il 100%, ma fino a 300€;

Da 100€ in su, avrai sempre 100€, ma stavolta fino a 1000€.

Al primo giro che effettui, otterrai anche 20€ in Game Bonus, da utilizzare su particolari giochi indicati dall’operatore.

La parte più corposa di questa promozione deve essere sbloccata con un requisito di puntata di 35x. Se poi vuoi prelevare la cifra promozionale, dovrai completare un ulteriore rollover di 1x.

Altre offerte: 4.6/5

Registrandoti a William Hill, avrai diritto a partecipare anche alle altre promozioni, come ad esempio quella che coinvolge le roulette di Evolution Gaming.

Gioca alla roulette di Evolution gaming, e otterrai il 50% di cashback sulle perdite, fino a 5€.

Hai anche la possibilità di unirti al Vegas Casinò Club di William Hill. Più giochi, più ottieni punti. In base a questi, scalerai i livelli ed avrai diritto a ricompense super esclusive!

Metodi di pagamento: 4.5/5

Su William Hill, puoi effettuare depositi e prelievi per giocare alla roulette con:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay, Diners Club

Bonifico bancario

PayPal, Skrill, Neteller

ePay, Paysafecard

Il minimo depositabile è 10€, mentre potrai prelevare un minimo di 5€, ma assicurati di aver completato i requisiti di puntate delle promozioni a cui partecipi.

Prima di avere i tuoi soldi, c’è un periodo di elaborazione di ogni prelievo. Dovrai, quindi, poter aspettare 1-5 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.5/5

Quali criteri abbiamo usato per selezionare questi casinò online per giocare a roulette?

Varietà di roulette

Volevamo creare una guida dei migliori siti per le roulette online. Ciò vuol dire che abbiamo valutato la presenza, nei palinsesti degli operatori studiati, del maggior numero di versioni di roulette. Non si può prescindere dalle 3 più popolari, ovvero la roulette francese, la European Roulette e la roulette americana.

Bonus di benvenuto e altre offerte roulette

Va da sé che, per giocare alle roulette, i giocatori cerchino un incentivo particolare, vista l’infinità di alternative tra cui scegliere, nel panorama del betting online. Per cui abbiamo posto sotto la lente d’ingrandimento gli importi delle promozioni, i termini e condizioni e l’usabilità delle offerte promozionali proposte dai vari casinò online.

Metodi di pagamento

Abbiamo anche studiato gli strumenti finanziari con cui è possibile movimentare i vari conti di gioco, con particolare attenzione al tipo ed alla popolarità della metodologia. Si tratta dei tuoi soldi, per cui devi sapere di poterti affidare a mezzi sicuri, trasparenti e legali.

Altri fattori

Infine, ci sono anche ulteriori criteri, che hanno concorso alla produzione della classifica. Ad esempio, a priori abbiamo escluso quei casinò online che, pur disponendo di ottime promo, innumerevoli varianti di roulette online, non hanno una concessione ADM.

Oppure, abbiamo considerato l’interfaccia grafica, o la scelta del colore dello sfondo.

Perché Jackpot City è il top tra i siti roulette online?

Abbiamo posto come numero 1 della nostra lista Jackpot City, che si prende lo scettro a pieno titolo. Ecco le motivazioni:

Propone, a chi si iscrive per la prima volta, una pacchetto iniziale sui primi 3 depositi, che può arrivare a 1200€ + 120 giri gratis;

Ha un palinsesto di tutto rispetto, con 10 versioni di roulette online, ma anche con 400 slot online ed alcuni tavoli live;

Propone delle offerte promozionali e tornei periodici molto frequenti, ricchi e vantaggiosi;

Ha un servizio clienti molto efficiente;

Infine, possiede una licenza ADM, la numero 15243.

Perché iscriversi ad uno di questi casinò online con roulette?

Se cerchi un sito che abbia roulette online, ci sono alcuni buoni motivi per cui registrarsi ad uno di quelli che ti abbiamo raccomandato.

Vediamo le principale motivazioni:

Sono il meglio del meglio tra i casinò online con concessione ADM, già scremati e selezionati per te;

Offrono dei bonus vantaggiosi per gli utenti, indipendentemente dal gioco che vogliono fare;

Sono piattaforme molte sicure, a partire dalla connessione, per tutti presenta una crittografia SSL, per proseguire con metodi di pagamento leciti e tracciabili;

La reputazione di questi brand è alle stelle, tanto nel nostro Paese che nel mondo.

Domande frequenti sui migliori casinò online per giocare a roulette

Come funziona la roulette online?

La roulette è un gioco molto antico, teorizzato nel ‘600 dal francese Blaise Pascal. Si tratta di un gioco da tavolo presente in tutti i principali casinò del mondo, tanto online che offline.

La parte principale del tavolo è presa dalla ruota (da cui il nome del gioco, alla francese, roulette), su cui sono presenti delle caselle, rosse o nere, contrassegnate da numeri. Ve ne sono 37 nella versione originale, o 38 in quella americana, che conta uno zero verde ed un doppio zero, anch’esso verde.

Il croupier fa partire la pallina, ed i giocatori puntano sui numeri, sulle aree o sulle caratteristiche della casella su cui pensano che si fermerà la pallina.

Ogni puntata ha pagamenti diversi, che dipendono dalle percentuali di probabilità sottostanti ad ogni singolo esito possibile.

Quali differenze ci sono tra le principali varianti di roulette?

Come già detto, la European Roulette e la roulette francese hanno 37 numeri, mentre la roulette americana ne ha 38, frutto di uno zero ed doppio zero entrambi a sfondo verde. Questo, come si vede, cambia tutte le percentuali in gioco. Le possibili puntate sono diverse, ma non troppo.

In tutte le roulette distinguiamo le puntate interne dalle puntate esterne, chiamate così per la posizione sul tavolo. Le puntate esterne sono:

La colonna

Pari o dispari

Rosso o nero

1-18 o 19-36

Le puntate interne riguardano i numeri singoli e possono essere:

Il numero secco;

Il cavallo

La terzina

Il carré

La cinquina

La sestina

La dozzina

Nella roulette francese è possibile anche scommettere su delle ulteriori puntate interne, ovvero delle combinazioni, ed i finali. Tra le prime ricordiamo “gli orfanelli”, la “serie 5 / 8” o i “vicino allo zero”. I finali sono formati dai numeri che hanno tutti la stessa cifra finale, quindi tutti i numeri che finiscono col 3, col 5, e così via.

Ci sono trucchi per le roulette?

Non ci sono dei veri e propri trucchi per le roulette online. Ciò che puoi fare è attuare una strategia, ben sapendo che le differenti varianti di roulette nei casinò online hanno probabilità diverse. I tavoli con differenti varianti hanno un numero di caselle diverse, per cui la strategia che attui deve considerare questo cambio di percentuali.

Ad esempio, nella roulette americana il nero ha una probabilità del 47,37%, frutto di uno zero ed un doppio zero, nelle caselle della ruota.

Confronto tra i Top 5 migliori casino online

Jackpot City: risulta essere il miglior casinò per le roulette online per il welcome bonus fino a 1200€ e 120 giri gratis. Potrai avere molto divertimento tra le sue opzioni in fatto di roulette. Mette a disposizione un VIP Club molto vantaggioso.

NetBet: grazie al welcome bonus da 210€ e 100 giri gratuiti, potrai godere del miglior casinò live su piazza, in fatto di roulette online. Il palinsesto prevede più di 40 varianti di roulette, tra roulette americana, francese ed europea.

LeoVegas: propone un welcome bonus da 1500€ su 3 depositi oltre che 200 free spins. Potrai metterti alla prova su una variante di roulette online tra le 50 presenti nel catalogo. Molti giochi di roulette sono in esclusiva.

PokerStars: il welcome bonus propone solo 550 free spins, da utilizzare in una delle tante slot disponibili. Potrai trovare circa 20 roulette online diverse, all’interno di un casinò online che ospita circa 2000 giochi diversi. Spicca su tutti per il suo eccellente VIP Club.

William Hill: il casinò live in italiano di questo operatore è senza dubbio il migliore del lotto. Lo potrai sperimentare grazie al welcome bonus da 1020€ + 20 free spins. Ha un’esperienza da vendere, essendo nato nel 1934, e l’assistenza clienti può contare anche sulla live chat.

Iscriversi per giocare alle roulette online

Se a questo punto ti interessa giocare alla roulette in uno dei siti che ti abbiamo raccomandato, le tue giocate saranno al sicuro.

Per farlo, però, dovrai registrarti.

Prenderemo ad esempio Jackpot City, il primo nella nostra lista dei migliori roulette online.

Punto Primo: Entra sul sito del casinò online prescelto

Accedere al portale di Jackpot City;

Fare clic sul pulsante in alto a destra “Registrati”;

Immettere il codice fiscale, o attendere che il generatore lo calcoli automaticamente, cliccando su “Non lo ricordo”.

Punto Secondo: Digita i dati anagrafici

Immettere i dati personali richiesti negli appositi campi;

Ideare i dettagli del tuo conto, ovvero username e password, domanda di sicurezza;

Digitare recapiti telefonici e di posta elettronica;

Scrivere la tua residenza, e poi un documento d’identità valido.

Punto Terzo: Informative, registrazione e primo deposito

Prendere visione delle informative su termini e condizioni, privacy e contratto di gioco;

Fare clic su “Registrati”;

Effettuare il login ed andare all’area dei pagamenti;

Digita i dettagli della metodologia di deposito che vuoi usare;

Confermare la transazione;

Sei pronto a giocare a roulette online!

Stai ancora cercando i migliori giochi di roulette online?

Siamo al termine di questa recensione sui migliori siti dove giocare alle roulette online.

Dopo un’approfondita ricerca, abbiamo messo in cima alla lista Jackpot City, che sa gratificare gli utenti con un ottimo welcome bonus ed un palinsesto molto interessante.

Tutti gli altri casino roulette spiccano per una particolare caratteristica, legata alle roulette online, perciò non li tralasciare!

Ricordati, infine, di giocare a roulette online in maniera responsabile, perché il gioco d’azzardo è, e deve rimanere solo un divertimento.

L’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) ha constatato la regolarità e completezza della documentazione e delle garanzie presentate da LeoVegas Gaming Plc (P.IVA MT 2158 4020) e ha pertanto rilasciato la concessione numero 15011. Questa licenza garantisce ai clienti di LeoVegas Gaming Plc il pieno rispetto della regolamentazione italiana in materia di gioco a distanza.