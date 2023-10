Fedez parteciperà agli home visit di X Factor 2023

X Factor 2023, Fedez ci sarà: “Ho il certificato medico”. Stasera la puntata dedicata agli home visit da cui usciranno fuori i dodici nomi dei concorrenti che accederanno ai live

“Sono andato a fare una visita di controllo oggi e oggi mi hanno fatto il certificato medico per poter partecipare a X Factor“. Con una storia su Instagram, Fedez ha confermato la sua partecipazione come giudice del talent di Sky Uno, rimasta fino ad ora in sospeso a causa dell’operazine subita i primi di ottobre. Tutto bene quel che finisce bene dunque, anche perché, accanto alla notizia di Fedez, è arrivata anche la conferma di Francesca Michielin, pure lei in bilico per alcuni problemi di salute.

In attesa di vederli ai live, questa sera intanto andrà in onda la puntata dedicata agli home visit da cui usciranno fuori i dodici nomi dei concorrenti che accederanno ai live.

LAURA PAUSINI OSPITE DEL PRIMO LIVE

Mentre cresce la curiosità di sapere chi saranno i nuovi concorrenti, dal sito di X Factor arriva anche il primo spoiler: Laura Pausini sarà la prima ospite delle sette puntate che andranno in onda a partire dal 26 ottobre. Dopo la release del singolo ‘Durare‘, la pop star internazionale salirà sul palco per presentare in anteprima il suo nuovo disco “Anime Parallele”, in uscita il 27 ottobre.

DOVE GUARDARE X FACTOR

X Factor va in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. Tutti i mercoledì invece, il programma è trasmesso in chiaro su Tv8 in prima serata.