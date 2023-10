Teto D’Aprile con Margherita Cazzuffi in “La donna del vicino”

Teto D’Aprile feat Margherita Cazzuffi: disponibile online sulle piattaforme digitali il nuovo brano “La donna del vicino”

“La donna del vicino” è il primo singolo estratto dal nuovo album: Se son rose canteranno, un mix di musica pop, indie, no sense e canzone d’autore.

A differenza dei primi due album ambedue alternativi e sperimentali, Se son rose canteranno ripercorre per un senso una omogeneità lirica e melodica in testi e melodie molto originali e personali e soprattutto in uno stile tutto suo. La collaborazione di Alfredo Rapetti Mogol in questo progetto è fondamentale donando al tutto un pizzico di raffinata esperienza.

Nell’album ritroviamo il brano L’aspirapolline gold version, dove a differenze dell’originale l’apirapolline compare anche il testo di Rapetti Mogol, come se fosse un secondo episodio della prima versione.

La donna del vicino è un brano pop ironico e a tratti no sense che ci ricorda per alcuni versi Rino Gaetano catapultato nel 2023 con parti di cantato quasi uno sciogli lingua, tema ? una vita di coppia stressante con la soluzione classica : vado a prendere le sigarette ora torno….

A renderlo ancora più particolare è la voce di Margherita Cazzuffi nei ritornelli.

Cantautrice e attrice, vincitrice di Castrocaro Terme 1990, ho lavorato con: Caterina Caselli che mi ha prodotto un album, con Roberto Vecchioni con il quale ho duettato in un suo brano,cantante spalla di un concerto di Sting, protagonista di una commedia scritta da Peppe Servillo e musicata dagli Avion Travel, con Voci Atroci in teatro,con Pinuccio Pirazzoli, Megahertz, Claudio Passavanti, Ruggero Robin, Claudio Corradini, Raffaele Stefani, Steve Lyon, Nicolò Fragile,Fio Zanotti, Mauro Malavasi Mauro Tondini, Claudio Golinelli e Maurizio Solieri in studio di registrazione, cantante di sigle di Striscia la Notizia, corista di Neffa, Baccini, Loredana Bertè…

Stefano D’Aprile in arte Teto D’Aprile è un cantautore italiano attivo dal 2001 diversi i premi vinti e le collaborazioni. Nel 2020 vince il premio MEI meeting etichette indipendenti. Ha collaborato nella scrittura con vari artisti del panorama nazionale tra cui Alfredo Rapetti Mogol, Massimo Luca, Claudio Corradini, Toni Pagliuca, Piero Cassano.

Teto D’aprile durante il corso degli anni è riuscito con la sua musica a conquistare molte radio italiane ed estere grazie anche al suo fermo impegno sociale a favore dei meno abbienti e delle vittime di guerra. La ciliegina sulla torta è un inedito del 1997 con voce originale dell’anno il titolo è Farfallina.

Album intenso e come al solito originale.