Scomparsa Kataleya Alvarez: i Carabinieri tornano all’ex hotel Astor

Continuano le indagini per la scomparsa di Kataleya Alvarez, la bimba sparita nel nulla a Firenze il 10 giugno: i Carabinieri torna a cercare dentro l’edificio fatiscente in cui la bambina viveva

Ispezione in corso all’ex hotel Astor dei Carabinieri Cacciatori, un reparto particolare dei Carabinieri specializzati in operazioni mirate contro la criminalità organizzata. A confermarlo sono fonti dell’Arma. Le attività di ricerca riguardano l’intero immobile – un vecchio albergo in condizioni di abbandono che era stato occupato e per mesi adibito a residence di fortuna da famiglie in difficoltà – dove lo scorso 10 giugno è misteriosamente scomparsa Kataleya Alvarez. La bambina di quattro anni, peruviana, è scomparsa nel nulla quella domenica mattina. Le successive indagini portano a pensare che sia stata ‘presa’ da qualcuno, forse per una vendetta nei confronti della sua famiglia che aveva avuto dissapori e litigi con altre famiglie per la gestione delle stanze occupate. La madre di Kata, quel giorno, si trovava al lavoro ed è rientrata solo al pomeriggio.

I CINQUE INDAGATI

Nell’indagine della Procura ci sono cinque indagati, tutti ex occupanti dell’ex Astor (sgomberato una settimana dopo la scomparsa della bambina): le telecamere il 10 giugno hanno ripreso tre degli indagati mentre uscivano dalla struttura, con un borsone e due trolley, che per dimensioni avrebbero potuto nascondere la piccola. Gli altri due “sono occupanti di tre distinte stanze, nei cui rubinetti dei bagni sono state individuate tracce di presunta sostanza ematica l’11 giugno, in occasione delle perquisizioni effettuate il giorno successivo alla scomparsa di Kata”.

CHI SONO I CARABINIERI CACCIATORI

I Carabinieri Cacciatori sono un’unità speciale all’interno dell’Arma in grado di unire expertise militare a tecniche di polizia. Competenze che vengono dispiegate specialmente in caso di operazioni di contrasto alla criminalità organizzata.