Previsioni meteo 18 ottobre 2023: piogge al Centro

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023: tempo in miglioramento al meridione, piogge sparse sulle regioni centrali

Scenario meteo completamente stravolto in questa seconda metà di ottobre, dopo una lunga fase anticiclonica con caldo estivo fuori stagione. Anche nella giornata di oggi avremo cieli più coperti e possibilità di piogge sparse sulle regioni del Centro. Le condizioni meteo non sono attese migliorare nel breve termine: questa seconda fase di maltempo coinvolgerà poi anche il Nord e dovrebbe prolungarsi al momento secondo i modelli matematici anche nella seconda parte della settimana al centro-nord, con fenomeni anche intensi. Temperature altalenanti, ma senza picchi di caldo o di freddo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge su Liguria e Alpi occidentali e asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche pioggia anche sulla Romagna. In serata e in nottata tempo in peggioramento con arrivo di piogge sparse ed anche temporali sulla Liguria. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino qualche pioggia sulla Toscana, asciutto altrove con molte nuvole. Al pomeriggio locali fenomeni anche su Umbria e Marche, invariato sulle altre regioni. In serata non sono previste variazioni di rilievo, temporali nella notte sulla Toscana. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

