I vegetariani hanno un rischio più alto di fratture dell’anca

Rispetto a chi assume carne regolarmente i vegetariani hanno un rischio maggiore di frattura dell’anca, anche se con una differenza assoluta modesta che dovrebbe essere soppesata rispetto ai potenziali benefici per la salute di questo approccio alimentare, secondo le conclusioni di uno studio pubblicato sulla rivista BMC Medicine.

L’aumento della popolazione globale e della longevità accrescono il numero di anziani in tutto il mondo. La prevalenza di malattie croniche, tra cui fragilità, osteoporosi e sarcopenia, è quindi in aumento, e questo influenza il rischio di cadute e fratture, hanno premesso gli autori. Le fratture dell’anca comportano una significativa perdita di indipendenza e qualità della vita, rischio di nuove fratture, altre malattie croniche e mortalità prematura. Inoltre i lunghi periodi di ospedalizzazione conseguenti alla frattura dell’anca comportano un significativo onere economico per i sistemi sanitari, pertanto ridurne il rischio è una priorità di salute pubblica.

«Il vegetarianismo sta diventando sempre più popolare, accompagnato tuttavia da preoccupazioni per la salute muscoloscheletrica con questo tipo di regime dietetico» ha affermato il primo autore James Webster, ricercatore presso il Nutritional Epidemiology Group dell’Università di Leeds. «Alcune ricerche precedenti suggeriscono un rischio più elevato di fratture nei vegetariani rispetto a chi assume carne, ma non è chiaro se i vegetariani hanno un rischio maggiore di frattura dell’anca e le eventuali ragioni alla base delle differenze di rischio».

Per comprendere meglio le associazioni tra modelli dietetici e rischio di frattura dell’anca, i ricercatori hanno condotto uno studio prospettico di coorte utilizzando i dati sullo stile di vita e sulla dieta della UK Biobank relativi a quasi 414mila adulti. Tra questi 258mila sono stati identificati come mangiatori di carne, 138mila come mangiatori di carne occasionali, 9.557 erano pescatari (aggiunta di pesce e frutti di mare a una dieta vegetariana) e 7.638 erano vegetariani.

Frattura dell’anca più probabile con la dieta vegetariana

In un follow-up mediano di 12,5 anni si sono verificate 3.503 fratture dell’anca. Anche se pescatari e mangiatori di carne occasionali tendevano tutti a essere in media più giovani dei mangiatori di carne, il tempo alla frattura dell’anca e l’età alla frattura erano simili tra i gruppi dietetici.

Dopo l’aggiustamento per i fattori confondenti, gli autori hanno rilevato che i vegetariani avevano un rischio maggiore di fratture dell’anca rispetto ai mangiatori di carne (HR = 1,5), un rischio relativo del 50% corrispondente tuttavia a una differenza di rischio assoluto aggiustata di sole 3,2 fratture aggiuntive per 1.000 persone nel corso di 10 anni, un aumento che non è stato osservato nei mangiatori di carne occasionali o nei pescatari.

Anche se c’erano evidenze di una modifica dell’effetto in base a sesso, età e indice di massa corporea (BMI), un’analisi di mediazione ha suggerito che un BMI più basso nei vegetariani fosse attribuibile al 28% della differenza di rischio rispetto ai mangiatori di carne. Un indice di massa corporea inferiore nei vegetariani può riflettere una massa grassa inadeguata che riduce l’ammortizzazione delle forze di impatto durante una caduta, come può indicare una cattiva salute muscoloscheletrica.

Rischio relativo ma carenza di nutrienti per la salute di muscoli e ossa

Webster ha osservato che i benefici di una dieta vegetariana includono un minor rischio di cancro e malattie cardiovascolari, più importante di qualsiasi aumento del rischio di frattura dell’anca. «Tuttavia abbiamo rilevato che i vegetariani erano meno propensi a soddisfare le raccomandazioni sulle proteine, avevano un BMI inferiore, livelli più bassi di vitamina D e di IGF 1 (fattore di crescita insulino simile) e un minore apporto dietetico di diversi nutrienti legati alla salute muscoloscheletrica».

Per questo motivo i vegetariani dovrebbero mantenere un peso corporeo sano e garantire un’adeguata assunzione di nutrienti, in particolare di proteine» ha sottolineato. «Inoltre, dal momento che non è emersa nessuna differenza di rischio tra i mangiatori di carne occasionali e regolari, una riduzione dell’assunzione di carne non sembra influenzare in modo significativo il rischio di frattura dell’anca».

Tra le limitazioni dello studio il fatto di non aver potuto valutare la qualità della dieta, che potrebbe aver influenzato il rischio di frattura dell’anca. L’analisi ha preso in considerazione anche il rischio di fratture tra i vegani, che hanno meno probabilità di soddisfare le linee guida raccomandate per proteine e calcio e potrebbero essere a maggior rischio di frattura dell’anca, ma il loro numero era troppo limitato per poter condurre un’analisi.

«Dato che si è trattato di uno studio osservazionale, i risultati non possono mostrare causalità» ha osservato Webster. «Sono necessari ulteriori ricerche per confermare se le diete vegetariane causano un aumento del rischio di fratture dell’anca e per identificarne le eventuali ragioni. Queste informazioni aiuteranno a informare le strategie per mitigare questo rischio».

