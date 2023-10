È in radio “Noi”, il nuovo singolo di Flo, disponibile in digitale (Incisi Records), brano passionale, con sonorità disco funk, scritto con Simone Cerratti (in arte Skyvi)

È in radio “Noi”, il nuovo singolo di Flo, disponibile in digitale (Incisi Records), brano passionale, con sonorità disco funk, scritto con Simone Cerratti (in arte Skyvi) e prodotto da Manuel Guaglianone.

Dopo la delusione narrata in modo toccante in “Melodia” e l’inizio di una rinascita celebrata in “Sorriso“, i suoi singoli precedenti, Flo ci regala una canzone che parla di un amore passionale, nato dall’ irrefrenabile desiderio di possedere e vivere l’uno per l’altra, a qualsiasi costo.

«Un amore che si materializza nella realtà. “Noi” rappresenta la conclusione di un concept di tre brani che si intrecciano tra di loro. Anche questo brano è autobiografico, nato dal desiderio di condividere con il pubblico una parte di me – spiega Flo – e della mia vita. Questa storia parla del compimento di un sogno, dove l’amore è il vincitore. Troppo spesso ci perdiamo nei pensieri su come dovrebbero essere le cose. Ci soffermiamo sul modo in cui le situazioni dovrebbero svilupparsi, sprecando così tempo prezioso che avremmo potuto dedicare a vivere appieno quelle stesse situazioni. A volte, basterebbe semplicemente lasciarci trasportare dalle emozioni che proviamo e cogliere le opportunità che la vita ci offre. Vorrei che questa canzone trasmettesse l’importanza di non sprecare nulla in questa vita, nemmeno le piccole cose, perché è proprio da queste che nascono le esperienze più belle e inaspettate.»

Flo, all’anagrafe Francesco Florindi, originario di Atri, è un cantautore italiano. Da sempre appassionato di musica e parole, muove i suoi primi passi artistici da autodidatta a 15 anni. Dedica il suo tempo al perfezionamento della voce, cercando di unire in un unico denominatore, parole e melodie così da poter dar vita ad una sua dimensione musicale. Dopo anni passati a trovare la giusta occasione, nel 2021, incontra Manuel Guaglianone, produttore e fondatore dell’etichetta discografica Incisi Records, che lo motiva ad intraprendere un vero e proprio percorso artistico. Convinto e deciso, nasce la prima collaborazione pubblicando la cover “Mala Suerte” di Marco Carta, ricevendo i complimenti dallo stesso artista sui social. Nello stesso anno il suo primo inedito “Melodia”. Nel 2022 pubblica “Sorriso”.