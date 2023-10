Terrorismo: ucciso dalla polizia l’attentatore Abdessalem Lassoued

Attentato terroristico a Bruxelles: ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia il tunisino Abdessalem Lassoued. Caccia ai complici

È durata tutta la notte la caccia ad Abdessalem Lassoued, il 43enne tunisino che ieri sera poco prima delle 20 a Bruxelles ha ucciso a colpi di kalashnikov due tifosi svedesi, accorsi in città per la partita Belgio-Svezia valida per le qualificazioni agli Europei 2024.

L’uomo, che nel 2021 era transitato anche dall’Italia – sul suo profilo Facebook poi oscurato una foto scattata a Genova – dopo aver sparato all’impazzata all’ingresso di un palazzo della città belga era fuggito in sella a uno scooter.

La polizia belga gli ha dato la caccia per ore, e alla fine Abdessalem Lassoued è stato individuato ed ucciso in uno scontro a fuoco. È stato raggiunto al petto dai colpi di arma da fuoco sparati dagli agenti nel corso dell’arresto e sarebbe morto in ambulanza. Ieri sera, subito dopo il duplice omicidio, oltre 30mila persone che stavano assistendo alla partita Belgio-Svezia (sospesa al 45′ sull’1-1), erano state fatte rimanere dentro allo stadio per timore di altri attentati terroristici.

Altre due persone sarebbero ricercate dalla polizia di Bruxelles in relazione all’attentato di ieri sera, rivela il sito della ‘Derniere Heure’. La polizia belga starebbe infatti cercando la persona che ha filmato il sospetto attentatore in azione ieri. Secondo media locali, le forze dell’ordine starebbero valutando la possibilità di trovarsi in presenza di una vera e propria cellula terroristica.