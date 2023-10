Sigfrido Ranucci e Arisa tra gli ospiti di “Stasera c’è Cattelan … su Rai 2”

Doppio appuntamento e tanti ospiti, da Sigfrido Ranucci ad Arisa, per il programma “Stasera c’è Cattelan … su Rai 2”

Alessandro Cattelan è pronto ad intrattenere nuovamente il pubblico con il doppio appuntamento di “Stasera c’è Cattelan”, in seconda serata su Rai 2. Stasera, martedì 17 ottobre, alle 23.30 per la settima puntata del programma saranno presenti: Sigfrido Ranucci, conduttore e autore di “Report”, programma in onda su Rai 3; Arisa, tra le interpreti più acclamate e amate della musica pop italiana, vincitrice di due Festival di Sanremo con “Sincerità” e “Controvento”, ha collezionato nel corso della carriera oltre 20 dischi d’oro e platino e Tropico, progetto solista di Davide Petrella – tra i più prolifici e premiati songwriter italiani – che ha appena pubblicato il suo secondo album.

Domani, mercoledì 18 ottobre alle 23.55, gli ospiti saranno la popstar ingleseJames Blunt che dopo quattro anni dall’uscita del suo ultimo album, torna con il nuovo singolo “Beside You” e il nuovo album in uscita il 27 ottobre; Alessia Marcuzzi, ideatrice e conduttrice di “Boomerissima”, pronta a scatenarsi e a far ballare i telespettatori, nella seconda stagione del programma, da martedì 31 ottobre in prima serata su Rai 2; Federico Dimarco, calciatore dell’Inter e della Nazionale italiana che ha vinto due Coppa Italia e due Supercoppa italiana, e che nell’ultima stagione è arrivato in finale di Champions League ed è stato eletto dall’Uefa miglior esterno della competizione; e Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e scrittore che tornerà a sedersi alla scrivania di Alessandro Cattelan.