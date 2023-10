L’oroscopo di oggi, martedì 17 ottobre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 17 ottobre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Oggi è facile risolvere un problema o vivere con più serenità anche una storia d’amore. Devi affrettarti a fare una scelta importante, è arrivato il momento di associarsi alle persone giuste, non perdere tempo. Serata di recupero psico-fisico.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Soldi da tenere sotto controllo, troppe uscite per la casa. Pensi che qualcuno non si stia comportando bene nei tuoi confronti, prudenza con il segno dell’Ariete.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

In amore qualcosa non va. Nervosismo per una risposta che non arriva, ora parli tu!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Oggi potrai superare con facilità un contrattempo. Se ci sono state discussioni, puoi recuperare. C’è anche una bella carica di coraggio in più.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Necessaria un po’ di attenzione per il tuo fisico. Potresti avere complicazioni nel rapporto di sempre, piccole discussioni passeggere o addirittura sospetto di tradimenti.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

In amore le divergenze vanno tenute sotto controllo. Con le finanze bisogna stare attenti…

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Non preoccuparti delle critiche, delle polemiche, per fortuna hai le spalle larghe. Per quanto riguarda l’amore ti attraggono i rapporti che infondono sicurezza.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Dopo un periodo di sfide in amore, finalmente si può recuperare terreno e anche fiducia! Se sei proprio tu che hai avuto un dubbio tra due persone, ora puoi dissiparlo.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Non stancarti troppo; in amore vuoi avere risposte. Porta pazienza con Capricorno e Scorpione. Novità di lavoro a breve.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Non rimandare scelte che potrebbero diventare importanti nel giro di poche settimane. Oggi non sei molto comunicativo. Coinvolgente l’amore ma una persona non te la racconta giusta, prudenza con Sagittario e Acquario. Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Un po’ di nervosismo, ma non mancheranno le forze per determinare vantaggiosi passi in avanti in ogni rapporto. Se hai superato qualche periodo no, ora si vola, e se ci sono piccole asperità o ostacoli da superare, l’impegno porterà vantaggi… Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Situazione polemica non sono certo in sintonia con la tua natura affettiva che ha sempre bisogno di continue conferme. Discussioni con un Leone.