MDC in radio con il singolo “Prendimi per mano”

È in radio “Prendimi per mano” il singolo di MDC già disponibile in digitale (Hoop Music / Believe).

«Il testo del brano parla sicuramente dell’amore – racconta MDC – parla della ricerca di un sentimento che non riesce ancora a decollare, ma anche della speranza che qualcuno ci prenda per mano e ci porti lontano dove tutto è magia. La mia intenzione è di comunicare che l’amore può avere varie sfaccettature e che non si deve mai smettere di credere nella speranza che qualcuno o qualcosa, ci prenda per mano e ci guidi. La canzone è nata un po’ di mesi fa tra i banchi di scuola, mentre scrivevo dei pensieri, dettati dal mio stato d’animo, che hanno dato forma al testo. Il titolo è “Prendimi per mano” perché questo è il messaggio più importante della canzone.»

MDC, nata nel 2008, all’anagrafe Martina De Carne, è una cantante, cantautrice e ballerina pugliese. A 6 anni studia batteria e pianoforte. Partecipa a vari concorsi canori regionali, ottenendo vari riconoscimenti. Crescendo la sua passione si fortifica e intraprende lo studio della musica presso Hoop Music, network di promozione e discografia la cui direzione artistica è affidata a Red Canzian. In questa scuola conosce uno dei più importanti vocal coach italiani, Giancarlo Genise. Nel settembre 2022, MDC partecipa come cantautrice alla serata in onore e ricordo di Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. L’8 Aprile 2022, lancia la sua versione di “You are the reason” di Callum Scott.

Arriva il 2023, scrive il suo primo inedito “Prendimi per mano” in radio, già disponibile in digitale su etichetta Hoop Music.

