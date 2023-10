Gli Eveline in radio con “Kings of the sea”

La lotta dei re del mare contro l’ignoto sul ritmo di archi e chitarre nel nuovo brano degli Eveline, Kings of the sea”, in radio e in digitale

La band Eveline torna con un nuovo singolo, “Kings of the sea” in attesa dell’arrivo del nuovo album del gruppo metal.

“Kings of the Sea” è un brano intriso di energia, cadenzato da una maestosa melodia di archi e chitarre lead. Le ritmiche decise, precise e distorte, costruiscono la struttura

musicale interpretando ogni nota come un ruggito proveniente dall’oceano: il mix perfetto per trasportare l’ascoltatore in questo nuovo racconto. Le liriche, semplici ma intense, trascinano gli ascoltatori nel cuore della tempesta, in cui i Re del mare e la loro ciurma affrontano con coraggio l’ignoto. È proprio l’incredibile fusione di questi elementi che rende “Kings of the Sea” un brano epico e coinvolgente, in grado di conquistare fin dal primo ascolto.

Eveline è una band Alternative Metal Italiana nata a settembre 2017 e creata dalla front-woman Elisa Mologni. Molto precocemente, Eveline rilascia a maggio 2018 un loro primo album composto da due volumi. Un’opera, questa, che rappresenta il fulcro della band: denunciare eventi sociali tragici attuali attraverso narrazioni epiche, riff violenti e synth elettronici. Per i prossimi due anni Eveline lavora per definire il proprio sound, influenze e scenografie, sviluppando l’idea di staccarsi dal panorama metal attuale italiano, abbracciando una sonorità più ricercata e un look visivo prettamente Cyberpunk. A supporto di questo lavoro minuzioso, c’è un’intensa serie di concerti nel Nord d’Italia. A fine 2019 la band suscita l’interesse di “SorryMom”, la quale inizierà a seguire la band come management. Con l’inizio del 2020, Eveline inizia a produrre delle nuove idee musicali: lo stretto rapporto con Tommaso Monticelli (Sonitus Studio – Genus Ordinis Dei), porta la band alla ricerca di un nuovo gusto musicale che verrà sintetizzato nel nuovo singolo “Poison” (Apr. 2020). In seguito all’uscita del secondo singolo “One Night” (June 2020), la band raggiunge risultati numerici impressionanti: la crescita organica della band, oltre che riportare fiducia post pandemia, suscita l’interesse di Sony Music Italy e della sua talent scout label “BeNext Music”. Nel 2021 esce il primo singolo distribuito da Artist First “Old Tree Dance” (May 2021), un brano che si discosta dal sound originario della band abbracciando sonorità pirate metal. A fine 2021, Eveline firma finalmente un contratto di distribuzione globale con Sony Music Italy sotto l’etichetta “BeNext Music”. “Live The World” è il loro primo singolo a venire pubblicato globalmente da Sony e sarà il quarto brano a comporre il loro prossimo disco in uscita: “Cursed Memories”.