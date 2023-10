Eris pubblica la nuova canzone “Si me dices que”

In radio il nuovo singolo di Eris “Si Me Dices Que”, tratto dall’album “Revelación” già disponibile in digitale (Incisi Records), scritto con Skyvi

Disponibile in radio il nuovo singolo di Eris “Si Me Dices Que”, tratto dall’album “Revelación” già disponibile in digitale (Incisi Records), scritto con Skyvi e prodotto da Manuel Guaglianone.

«Questo brano parla di un uomo intento a conquistare una ragazza. “Se mi dici che mi vuoi, allora ti renderò felice”. Intorno a questa frase, gira tutta la canzone. “Si Me Dices Que” è stata completamente scritta in studio – dice Eris – ipnotizzato dalle melodie calzanti di Skyvi. Io non ho fatto altro che aggiungere le parole!»

Eris Ernesto Castro Molina è nato nel 1991 nella città di Marianao, Habana- Cuba. Già dall’infanzia scopre la passione per la musica, tanto che a 12 anni partecipa al suo primo casting alla scuola di musica ”A. G. Caturla” di Cuba. In quel periodo venne soprannominato, dai suoi amici, “El sinsonte” poiché camminava per strada cantando a squarciagola le canzoni dei grandi artisti. Inizia scrivendo poesie, ma solo dopo la fine di una lunga storia d’amore, compone la sua prima canzone ispirandosi proprio a questo tema. Nel 2014, all’età di 23 anni, decide di trasferirsi in Italia raggiungendo sua madre e sua sorella. Parte con l’idea di trionfare nella musica e sfruttare il suo dono per la scrittura. In Italia si fa subito notare come eccellente ballerino e da lì inizia a fare molti spettacoli entrando a far parte di noti format da discoteca. Si crea negli anni un nome ed una identità come Eris il ballerino. Ma la sua vera passione per il canto e la scrittura è sempre dietro l’angolo. Da lì a poco, entra nel roster artisti di Incisi Records, esce “Sigueme”, singolo che lo lancia finalmente e ufficialmente nelle radio italiane riscuotendo un notevole successo tra pubblico e critica. A Giugno 2021 pubblica “Reggaeton Salvaje” distribuito da Universal Music. Notevole è il successo del videoclip che vede Eris lanciarsi con un paracadute da più di 4000 metri di altezza. A novembre dello stesso anno è la volta di “Dance”, catapultando il suo pubblico in discoteca. Il 18 Febbraio 2022 con il featuring dell’artista statunitense Elizabeth Ferreiro Fernandez in arte Ely lancia “6 Versos” e il 21 giugno dello stesso anno, primo giorno d’estate, pubblica il suo album d’esordio “Revelación”, con il lancio del singolo “Bailalo” feat. Marsen. Per l’estate 2023, sempre dal suo album, arriva “Si Me Dices Que”.