Dagli Stati Uniti arriva LionGlass, il vetro dieci volte più resistente

Le caratteristiche del LionGlass, vetro dieci volte più resistente, rispondono a richieste di diversi settori dalle bottiglie agli infissi

I ricercatori dell’Università della Pennsylvania State University con a capo il Professor John Mauro hanno realizzato un vetro dieci volte più resistente rispetto a quello classico. La vera novità sarebbe nel risparmio energetico ottenuto grazie all’utilizzo di materiali innovativi non utilizzando il carbonato di sodio o calcare per la sua elaborazione, entrambi i materiali rilasciano una quantità considerevole di anidride carbonica riscaldati insieme alla sabbia di quarzo e l’utilizzo di elevate temperature. Il nuovo vetro verrebbe realizzato grazie a temperature di produzione inferiori ai 300 – 400 gradi che oggi sono abituali. I nuovi materiali utilizzati per la creazione di questo super vetro denominato LionGlass non sono ancora resi noti, il team ha da poco iniziato le pratiche burocratiche per la domanda di brevetto. Il processo di creazione è stato elaborato per essere adottato dagli impianti già esistenti di produzione del vetro. La grande resistenza di questo vetro è frutto della composizione chimica adoperata e non in un’aggiunta di lavorazioni post produzione.

Le caratteristiche del LionGlass rispondono a richieste di diversi settori dalle bottiglie agli infissi. Le finestre a doppio o triplo strato di vetro potrebbero usufruire di questa nuova tecnologia utilizzando lastre molto più sottili rendendo il prodotto finale più leggero e resistente. La richiesta di nuovi materiali proviene dai produttori di pannelli solari che ricercano vetri resistenti e leggeri. Al momento l’unico grande ostacolo di questo vetro sembrano essere proprio le alte temperature, gli stessi ricercatori non lo reputano adatto all’utilizzo su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Il settore del vetro in ambito tecnologico, dal canto suo, sta implementando le ricerche per abbattere la produzione di CO2. L’azienda Corning, ex datore di lavoro del Professor Mauro, lo scorso novembre han rilasciato sul mercato il Victus 2 Gorilla Glass prodotto certificato derivante da vetro riciclato.